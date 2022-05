Leben auf der ISS Der Alltag im Weltall

Bevor Astronauten die Schwerelosigkeit genießen können, werden sie erst mal während des Raketenstarts auf dem Weg zur ISS mit aller Macht in ihre Sitze gedrückt. Acht lange Minuten zerren Haut, Haare und Glieder mit dem dreifachen Gewicht nach unten. Dann - schlagartig - wiegen sie nichts mehr, die Schwerelosigkeit im Weltall macht sie federleicht.

Verdienst Bewerbung Interessenten können sich bewerben, wenn die ESA ihre Ausbildungsplätze zur Astronautin und zum Astronauten offiziell ausschreibt. Seit 1978 geschah das nur dreimal. Der letzte Aufruf fand 2021, zwischen dem 31. März und dem 28. Mai, statt. Hier gibt's die Infos im ESA-Portal. Im Anschluss wählt die ESA in einem sechsstufigen Auswahlprozess ihre Kanditatinnen und Kandidaten aus. Das Auswahlverfahren dauert bis Oktober 2022. Formales In einem sechstufigen Auswahlverfahren werden die Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt. Es soll im Oktober 2022 abgeschlossen soll. Eingereicht werden müssen zum Beispiel der Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und eine medizinische Bescheinigung. Wer sich bewerben will, sollte einen Masterabschluss haben, etwa in Naturwissenschaften oder Medizin, und einige Jahre Berufserfahrung mitbringen. Diversität Diesmal sind auch ausdrücklich Frauen aufgefordert, sich zu bewerben. Insgesamt schreibt die ESA das Thema "Diversität" deutlich über ihre Kampagne. "Dabei sollte die Diversität bei der ESA nicht nur auf die Herkunft, das Alter, den Hintergrund oder das Geschlecht unserer Astronautinnen und Astronauten abzielen, sondern eventuell auch auf Menschen mit körperlichen Behinderungen. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, starte ich parallel zur Rekrutierung neuer Astronautinnen und Astronauten auch das so genannte Parastronaut Feasibility Project - für dieses innovative Unterfangen ist es nun an der Zeit", betont David Parker, ESA-Direktor für Astronautische und Robotische Exploration in der Pressekonferenz am 16. Februar 2021. Auswahlverfahren Insgesamt sucht die Esa vier bis sechs sogenannte "Karriere-Astronauten". Sie werden als festangestellte Esa-Mitarbeiter eingestellt und für die Weltraummissionen eingesetzt. Außerdem sucht die Organisation bis zu 20 Astronautinnen und Astronauten als "Reserve". Sie können dann für spezifische Missionen ausgewählt werden. Für diesen Reservepool ist die ESA auch explizit auf der Suche nach einer Astronautin oder einem Astronauten mit einem bestimmten Grad an körperlicher Behinderung. Chancen Letztes Mal haben sich 8.413 Männer und Frauen beworben. Sechs haben es geschafft. Wer ausgewählt wird, fliegt in der Regel auch ins All. Ausbildung Vier Jahre lang werden die Bewerber im Europäischen Astronautenzentrum in Köln zum Astronauten ausgebildet. Auf ihrem Stundenplan stehen unter anderem Maschinenbau, Naturwissenschaften, aber auch ein medizinisches Training, damit sie wissen, wie man eine Wunde näht oder eine Spritze setzt. Teile der Ausbildung finden auch in Houston und Moskau statt. Sobald feststeht, an welcher Mission sie teilnehmen sollen, trainieren sie rund zwei Jahre speziell dafür. Verdienst Während der Ausbildung verdienen Astronauten nach ESA-Angaben etwa 5.000 Euro netto.

Dicker Kopf im Weltall

Alexander Gerst nach einem halben Jahr in der Schwerelosigkeit Was amüsant klingt, ist für den Körper Schwerstarbeit. Denn eigentlich ist der ständig damit beschäftigt, Blut aus den Füßen nach oben, Richtung Kopf und Herz zu pumpen. Das macht er in der Schwerelosigkeit natürlich auch, was dazu führt, dass innerhalb kurzer Zeit bis zu zwei Liter Blut nach oben wandern, erklärte Rupert Gerzer, ehemaliger Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Köln:

"Der Kopf schwillt richtig an, das Gesicht sieht aufgedunsen aus, und die Astronauten empfinden das als unangenehm." Rupert Gerzer, ehemaliger Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin, DLR

Veränderungen des Astronauten-Gehirns

Die Schwerelosigkeit im All hat auch Auswirkungen auf das Gehirn der Asronauten. Wie Mediziner der Ludwig-Maximilians-Universität München herausgefunden und im Oktober 2018 veröffentlicht haben, kann das Hirnwasser in der Schwerelosigkeit nicht richtig abfließen. Das führt zu einer minimalen Quetschung des Gehirns. Inwieweit dies zu Spätfolgen am Astronauten-Gehirn führen kann, ist noch unklar. Zumindest lassen sich aber so die Sehstörungen, von denen Astronauten nach ihrer Rückkehr aus dem All berichten, erklären. Sie entstehen vermutlich durch das Zuviel an Hirnwasser, das auf die Netzhaut drückt und zu einer Veränderung des Sehvermögens führt, meinen die Forscher.

Isolation löst Allergien aus

Astronautinnen und Astronauten auf der Internationalen Raumstation verbringen viele Monate in Isolation – selbst gewählt. Obwohl die Astronauten auf ihre Missionen akribisch vorbereitet werden, kann keiner vorhersagen, wie genau jeder und jede Einzelne auf die monatelange Isolation reagiert. Man kann man sich natürlich vorstellen, dass es vor allem auf der psychischen Ebene viele mögliche Reaktionen gibt: Lagerkoller oder depressive Stimmung. Der fehlender Kontakt zu Familie und Freunden schlägt sich auf die Stimmung.

Doch die lange Isolationszeit kann körperliche Folgen haben, stellte Stressforscher Alexander Choukèr von der Ludwig-Maximilians-Universität in München fest, der Polarforscher und Astronauten untersuchte. So treten bei Rückkehrern von der ISS nach dem Aufenthalt im All Kontakt- oder Nahrungsmittelallergien auf. Die Astronauten haben zum Teil noch monatelang juckende Hautrötungen, wenn sie wieder auf der Erde sind. Das Immunsystem scheint auf den Stress der Isolation wie ein gespannter Bogen zu reagieren – und wenn dann zurück daheim irgendein ein Auslöser kommt, dann lässt er los.

"Weltraumfieber" bei 38 Grad Körpertemperatur

Wissenschaftler berichten im Fachblatt Scientific Reports im Dezember 2017, dass die Körpertemperatur von Astronauten ein Grad über dem Normalwert von 37 Grad Celsius liegt. Dabei steigt die Körpertemperatur nicht schlagartig beim Eintritt in den Weltraum an. Forscher der Charité Berlin stellten mit Stirnsensoren fest, dass sich der Körper rund zweieinhalb Monate stetig erwärmt, bis er sich bei 38 Grad einpendelt. Betätigen sich die Astronauten sportlich, steigt die Temperatur sogar auf mehr als 40 Grad. Vermutlich liegt das daran, dass der Körper die überschüssige Wärme in der Schwerelosigkeit kaum los wird. Der kühlende Schweißfilm verflüchtigt sich in der Schwerelosigkeit sofort. Bei Trainingseinheiten im All, die die Astronauten absolvieren müssen, macht sich das besonders deutlich bemerkbar. Dies dürfte besonders fatal für künftige Weltraumflüge zum Mars sein, die mehrere Jahre dauern.

Doch nicht nur das Weltraumfieber bereitet den Astronauten der Internationalen Raumstation ISS Probleme. Denn in der Schwerelosigkeit funktioniert auch das Gleichgewichtsorgan im Ohr nicht richtig, vielen wird übel und sie müssen sich übergeben. Astronautenkrankheit heißt das. Immerhin, nach etwa drei Tagen hat sich der Körper in der Regel an die Schwerelosigkeit gewöhnt.

Sicher Schweben in der ISS

Videoaufnahmen von Astronauten, die durch die ISS schweben oder einen Salto schlagen, kennt man mittlerweile. Doch das gefahrlos zu tun, ist ganz schön schwierig. Kleine Stupser führen schnell dazu, dass man ungebremst an einer scharfen Kante gegenüber landet. Darüber hinaus müssen die Astronauten ständig darauf achten, dass ihnen nicht etwas ins Gesicht fliegt. Denn die Belüftung der ISS sorgt für einen beständigen Luftstrom, der kleine Teile mitträgt. Es kann ja nichts auf den Boden fallen, denn in der Schwerelosigkeit gibt es kein oben oder unten. An den Entlüftungsschlitzen der Klimaanlage sammelt sich somit aller Kleinkram an, den die Astronauten nicht aufgeräumt haben oder der ihnen aus den Händen geglitten ist.

Gefriergetrocknete Gourmet-Menüs

Die Zeit der Tuben ist vorbei. Essen aus Tuben? Das ist zum Glück schon lange vorbei. Astronauten können heute fast dasselbe essen, wie wir auf der Erde auch - aus rund hundert Speisen stellen sich die Astronauten noch auf der Erde ihren Speiseplan für das Weltall zusammen. Der Käse, die Nudeln mit Soße oder das Gemüse kommen dann gefriergetrocknet oder in Konserven auf den Tisch. Das Abendessen muss dann nur noch befeuchtet und aufgewärmt werden. Drei Mahlzeiten pro Tag und Snacks sind Pflicht.













Vorheriges Bild Nächstes Bild Es ist angerichtet - Space-Food aus Dosen Von wegen Raumfahrer essen nur aus Tuben. Vor seinem zweiten Flug zur Internationalen Raumstation ISS im Jahr 2018 konnte Alexander Gerst wählen, was er gemeinsam mit seinen Kollegen, dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor, im All essen wollte. Und so sah sein Speiseplan schließlich aus:

Insgesamt müssen Astronauten zum Essen und Trinken angehalten werden, denn die Schwerelosigkeit nimmt den Appetit und die Schleimhäute schwellen an. Das hat zur Folge, dass das Essen nicht so gut schmeckt, ähnlich wie bei einer starken Erkältung. Salzige Nüsse, süße Müsliriegel und scharf gewürztes Chili sind auf der ISS darum besonders beliebt. Ketchup, Mayonnaise und Senf gibt's übrigens auch, ebenso wie Salz und Pfeffer - allerdings in Form von Salzwasser und Pfeffer eingelegt in Öl, wegen der Schwerelosigkeit. Als Pulver würden Gewürze einfach durch die ISS schweben und nicht auf den Teller fallen.

Toilettengang mit Unterdruck

Toiletten funktionieren in der Schwerelosigkeit nur mit Unterdruck. Wer isst, muss natürlich auch auf die Toilette. In der Schwerelosigkeit sogar noch häufiger als auf der Erde. Und dabei darf natürlich nichts daneben gehen. Für das kleine Geschäft gibt es einen Trichter, in dem ein minimaler Unterdruck erzeugt wird und so die Flüssigkeit aufsaugt. Für das große Geschäft gibt es eine Weltraumtoilette, die ebenfalls mit Unterdruck arbeitet. Wegen der Schwerelosigkeit ist es fast unmöglich, lange genug auf dem Toilettensitz sitzen zu bleiben. Darum schnallen sich die Astronauten vor dem Toilettengang mit Gurten fest. Flüssigkeiten wie Urin werden übrigens wieder aufbereitet, denn jedes Kilo Wasser, das man zur ISS transportieren muss, kostet.

Schlafen im Weltraumschlafsack

Fest eingepackt schläft es sich auf der ISS am besten. Auch den Schlaf hat die Schwerelosigkeit fest im Griff. Astronauten haben kein Bett, können nicht den Druck einer Matratze fühlen, wissen nicht, ob sie auf dem Bauch, auf dem Rücken oder auf der Seite liegen.

"Dieser psychologische Faktor spielt eine große Rolle, dass manche Astronauten am Anfang Schwierigkeiten haben, Schlaf zu finden. Manche lassen sich ganz bewusst von einem Gurt irgendwo dagegen pressen, damit sie das Gefühl haben, sie liegen auf etwas. Andere genießen es, in einem Schlafsack zu hängen oder zu schweben, das ist sehr unterschiedlich. Es braucht eine gewisse Zeit, sich daran anzupassen." Volker Damann, Arzt und ehemaliger Chef des ESA-Astronautenzentrums, Köln

Darüber hinaus ist es in der ISS ziemlich laut, andauernd rappelt irgendwo ein Luftfilter, dröhnt die Klimaanlage - der Lärmpegel ist vergleichbar mit Straßenlärm. Viele Astronauten kämpfen mit Schlafstörungen.

Fitness für die Knochen

Knochen brauchen Schwerkraft, um stark und stabil zu bleiben. Doch in der Schwerelosigkeit zieht kein Gewicht an ihnen - über kurz oder lang werden Astronauten-Skelette darum weich. Außerdem bilden sich auch die Muskeln zurück. Zwei Stunden Fitness-Training stehen darum jeden Tag auf dem Programm. Doch selbst das reicht auf Dauer nicht aus. Zurück auf der Erde müssen Astronauten ihre Muskelmasse und ihre Knochen wieder aufbauen, so wie nach einer schweren Erkrankung, wenn man in die Reha geht.

Krank im Weltall

In der Schwerelosigkeit wird die Immunabwehr herabgesetzt, Astronauten bekommen schneller Fieber und ihre Wunden heilen schlechter. Alle Astronauten werden auch medizinisch ausgebildet. Im Ernstfall können sie einfache Diagnosen stellen, Notfallspritzen setzen, Wunden abbinden und Katheder und Drainagen legen.

Krank macht auf der ISS aber hauptsächlich der Stress. Sechs Leute verbringen Wochen und Monate auf engstem Raum. Keiner kann mal eben vor die Tür gehen und ausschnaufen.

"Eine solche Raumstation ist letztendlich eine komfortable Gefängniszelle, in der man mit ein paar Leuten zusammengespannt ist und wo man permanent vom Boden irgendwelche Befehle kriegt, die man befolgen soll. Das heißt, es ist für die Psyche sehr anspannend, und deshalb sagen die Russen, die sehr große Erfahrung mit der Langzeitraumfahrt haben: Das größte medizinische Problem ist die Psyche, gar nicht der Körper." Rupert Gerzer, ehemaliger Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin, DLR

So einen Ausblick haben nur die Astronauten auf der ISS. Um keine schlechte Stimmung aufkommen zu lassen, sind die Astronauten an Bord der ISS ziemlich eingespannt: Bis zu zehn Stunden am Tag arbeiten sie, acht Stunden Nachtruhe sind eingeplant - die restliche Zeit ist reserviert für Pausen, Essen, Hygiene. Und hin und wieder gibt es auch Momente, an denen die Astronauten einfach nur aus dem Fenster schauen können.