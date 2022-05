Vielfraße des Weltalls Schwarze Löcher

Schwarzes Loch lässt nichts entkommen

Ein Stern wird von einem Schwarzen Loch verschluckt.

Es gibt aber auch Objekte im Weltraum, die alles festhalten, was sie einmal zu fassen bekommen: Schwarze Löcher. Ihre Anziehungskraft ist so groß, dass die Geschwindigkeit der Rakete höher als die Lichtgeschwindigkeit sein müsste. Doch in unserem Weltall bewegt sich nichts schneller als Licht. Und das bedeutet, keine noch so schnelle Rakete könnte je einem Schwarzen Loch entkommen, weil seine Anziehungskraft so groß ist. So ergeht es übrigens allem, was dem Loch zu nahe kommt, ganze Sterne werden von ihm aufgesogen, diesem Vielfraß des Weltraums.