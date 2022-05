Bayern unter Beschuss Jedes Jahr regnet es kiloweise Meteoriten

Stubenberg Am 6. März 2016, kurz nach halb elf, beobachteten mehrere Menschen in Niederbayern und angrenzenden Regionen eine Feuerkugel am Nachthimmel. Die Leuchtspur dieses Meteoroiden wurde von etlichen Kameras aufgenommen, daher ließ sich dessen Aufschlagsgebiet (Gemeinde Stubenberg, nordöstlich von Simbach am Inn) sehr genau berechnen. Bis zum 18. März 2016 wurden dort bereits 17 kleine Stücke des Meteoriten gefunden, der beim Einschlag zerbrochen war. Später folgten noch mehr Funde kleiner Bruchstücke.

Jüngster Meteoriteneinschlag in Bayern

Der Meteor vom 6. März 2016

Dagegen fehlt von dem Meteor, der in der Nacht auf den 4. Februar 2016 als heller Lichtstrahl gesehen wurde, weiter jede Spur: Ein Meteorit, also ein übrig gebliebenes Bruchstück des einstigen Himmelskörpers, wurde bislang nicht gefunden. Theoretisch, also nach Berechnungen der Flugbahn, sollte zumindest ein Rest bei Thurnau in Oberfranken eingeschlagen sein.