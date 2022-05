Asteroiden-Mission DART Einschlag auf Asteroid Dimorphos geplant

DART soll Dimorphos von seiner bisherigen Umlaufbahn um den Asteroiden Didymos abbringen

Am 24. November hat sich die NASA-Sonde DART (Double Asteroid Redirection Test) mithilfe einer Falcon-9-Rakete auf den Weg ins All gemacht. "Asteroid Dimorphos: Wir kriegen dich", twitterte die NASA kurz nach dem Start. DART soll 2022 absichtlich in den Asteroiden einschlagen, um ihn aus der Bahn zu bringen: Nach dem Aufprall soll seine rund zwölfstündige Umlaufbahn bis zu zehn Minuten kürzer dauern. Auch nach dem Aufprall der Sonde soll Dimorphos keine Gefahr für die Erde darstellen.