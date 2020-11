Welttoilettentag am 19.11. Toiletten sind keine Selbstverständlichkeit

Eine saubere Toilette ist für uns eine Selbstverständlichkeit, für andere ein unerreichbarer Luxus: Gut vier Milliarden Menschen haben keine Toilette. Auch mangelt es an Hygienemöglichkeiten. So drohen Durchfallerkrankungen, Hepatitis, Tuberkulose, Würmer - und der Tod.

Rund 297.000 Kinder unter fünf Jahren sterben jährlich an Durchfallerkrankungen aufgrund schlechter sanitärer Einrichtungen, mangelnder Hygiene oder verunreinigtem Trinkwasser - das sind täglich mehr als 800 Kinder. Insgesamt gehen 829.000 Todesfällen, so die World Toilet Organization, auf das Konto von Durchfallerkrankungen.

Gut vier Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer Toilette, in der die Fäkalien angemessen entsorgt werden, so das UN-Kinderhilfswerk (Unicef) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO). In Subsahara-Afrika und in Asien sind die Verhältnisse am schlimmsten. Die Betroffenen verrichten ihre Notdurft hinter Büschen, Bahngleisen, auf Feldern und in alten Schuppen - ohne danach ihre Hände waschen zu können. Das erhöht das Risiko, dass sie sich mit Viren, Bakterien, Würmern und anderen Krankheitserregern anstecken. Krankheiten wie Hepatitis, Tuberkulose und Durchfallerkrankungen (Cholera, Würmer) können sich leichter verbreiten. Zudem verunreinigen die Fäkalien das Trinkwasser.

Zahlen & Fakten

Weltweit nutzen mindestens zwei Milliarden Menschen eine mit Kot kontaminierte Trinkwasserquelle.

Zwei von fünf Menschen auf der Welt haben keine Möglichkeit, sich zuhause die Hände mit Wasser und Seife zu waschen.

Fast die Hälfte der Schulen auf der Welt hat keine Handwascheinrichtungen mit Wasser und Seife. Saubere und sichere Toiletten tragen dazu bei, dass mehr Mädchen in der Schule bleiben und die Besucherzahlen steigen. Müssen Frauen und Mädchen aufs Feld gehen, weil sie keine Toilette haben, sind sie von sexuellen Übergriffen bedroht.