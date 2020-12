Weihnachtsbaum OH TANNENBAUM: So grünst du im Wohnzimmer

Geschichte Die Weihnachtsbaum-Tradition

Immergrüne Pflanzen verkörpern Lebenskraft. Mit dem Grün am und im Haus wollten sich wohl schon die Alten Ägypter und später die Römer vor bösen Mächten schützen. Erste Berichte über geschmückte Tannenbäume an Weihnachten stammen aus dem 16. Jahrhundert. Für 1527 ist bereits ein Weihnachtsbaum in Stockstadt im Landkreis Aschaffenburg verbrieft.



Im 18. und 19. Jahrhundert breitete sich der Weihnachtsbaum-Brauch in Deutschland weiter aus, vorrangig in den wohlhabenderen Schichten. Jetzt stand die christliche Symbolik im Vordergrund: Das Immergrün sollte die immerwährende Liebe Gottes verdeutlichen, das Licht Christus. Im deutsch-französischen Krieg von 1870/71 ließen die adeligen Heerführer an Heiligabend Christbäume in den Unterständen und Lazaretten aufstellen. Die Soldaten brachten den Brauch mit nach Hause. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stand der Weihnachtsbaum in allen Schichten. Mittlerweile ist der Tannenbaum weltweit das Symbol für Weihnachten.