Wasserschutzgebiete Kühl und rein soll es sein

Münchens Trinkwasser

Münchens Frauenkirche Frisch, rein und wohlschmeckend - so fließt das Münchner Wasser täglich aus den Leitungen. Trinkwasser von herausragender Qualität, werben die Stadtwerke zu Recht. Doch wissen Sie eigentlich, was der Münchner da so täglich in sich hinein- und die Abwasserleitungen hinunterkippt?

Alpines Labsal

Die Stadtväter beschlossen früh in weiser Voraussicht, das Wasser für München von weither zu holen: 1883 wurde die erste Wasserleitung aus dem Mangfalltal fertiggestellt. Seither laben sich die Münchner an frischem Quellwasser aus den Alpen, das Tropfen für Tropfen 40 Kilometer bis in die Stadt zurücklegt.

Vom Berg in die Badewanne

Achtzig Prozent des Münchner Leitungswassers kommen aus dem Mangfalltal. Seit den 1950er-Jahren speist dazu noch Grundwasser aus dem Loisachtal die Münchner Leitungen. Besonderes Schmankerl für München ist, dass das Wasser durch das Gefälle der Berge mit solch hohem Druck in die Stadt fließt, dass es völlig ohne Pumpen auch noch zu jeder Badewanne in den dritten Stock gelangt.

Literweise Luxus

Wenn es im Sommer besonders heiß und trocken wird, löscht zusätzlich Grundwasser aus der großen Schotterebene nordöstlich von München den Durst der Städter. Und München ist durstig: Hundert Milliarden Liter Wasser rauschen jedes Jahr durch ein Netz von Leitungen, das über 3.000 Kilometer lang ist. Und jeder Tropfen davon ist von hoher Qualität - ein schier unglaublicher Luxus.

Des einen Freud' ...

Wer Wasser braucht, verbraucht es auch. Nicht umsonst holt sich München das Wasser anderswo: Die Qualität des "eigenen" Grundwassers unter der Stadt ist längst nicht so gut. Doch während der Münchner das leckere Alpenwasser genießt, sorgt der Durst der Städter in der Ferne nicht nur für Freude: Dort nämlich, wo strenge Auflagen zum Schutz des Wassers wirken - in den Wasserschutzgebieten.

... ist des anderen Leid

So klagt etwa die Gemeinde Valley an der Mangfall darüber, dass ihre Bauern die Kühe nicht mehr auf die Weiden treiben dürfen. Neubauten sind verboten und selbst der Friedhof darf nicht mehr erweitert werden. Die Gemeinde fürchtet, dass es ihr einst ergehen könnte wie dem Nachbarn Thalham: Wo einst Bauernhöfe standen, ist jetzt nur mehr eine grüne Wiese zu sehen: eine Wasserschutzzone.

"Scho recht"