Es regnet, rieselt & rinnt Bayern, du Land des Wassers

Wasser gibt es bei uns in Bayern in Hülle und Fülle. Dazu regnet es hier einfach oft genug. Doch wo geht das Wasser hin? Ein Großteil macht sich sofort wieder vom Acker, ein ganzer Schwall fließt in Bayerns Flüssen einfach davon. Der Rest tränkt Bayerns Boden und löscht damit unseren Durst.