Waldzustandsbericht Drohnen analysieren Zustand der Bäume

100 Meter hoch steigt die Drohne über dem Kranzberger Forst in der Nähe von Freising und beginnt dann hin und her zu fliegen. Sie macht dabei nicht nur Fotos von den Bäumen. Das Besondere an dem High-Tech-Gerät ist seine Multispektralkamera. Mit ihr kann sie fünf Frequenzbereiche wahrnehmen, die für das menschliche Auge nicht erkennbar seien, die aber sehr gute Aussagen zuließen über den Zustand der Vegetation, sagt Jan Dempewolf von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. So reflektiere grüne Vegetation, also gesunde Vegetation, im sogenannten Nahinfrarot-Bereich sehr stark, erklärt der Geoökologe. Fehlt diese, kommt es zu einer schwachen Reflexion.

Wald-Check: Ziel der Drohnenflüge

Noch sind die Drohnenflüge ein Forschungsprojekt. Doch von ihnen verspricht sich die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Zukunft noch präzisere Messungen für den Gesundheits-Check der Bäume.

"Das erproben wir in diesem Jahr und haben die Hoffnung, dass es in überschaubarer Zeit zu einem praxisrelevanten Verfahren wird, das in der Lage ist, die Waldzustands­erhebung klassischer Form zu ergänzen oder vielleicht sogar zu ersetzen. Und den Waldumbau entsprechend zu forcieren." Hans-Joachim Klemmt, Leiter der Abteilung Boden und Klima bei der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Drohenflug für den Wald

Denn jedes Jahr zeigt sich an dem vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlichten Waldzustandsbericht, wie sehr dem Wald die Klimaveränderung zu schaffen macht. Das Jahr 2019 war für den Wald in Deutschland ein besonders schlechtes Jahr - noch nie zuvor wurde ihm ein schlechterer Zustand bescheinigt. Vor allem die Fichte leidet unter der zunehmenden Hitze und Trockenheit. Eiche und Ahorn kommen mit den veränderten Bedingungen besser klar. Klemmt setzt auch deshalb große Hoffnungen in die Analyse per Drohnenflug:

"Wir erkennen damit Regionen, Schwerpunktregionen, wo es besonders dringlich ist, wo die Veränderungen besonders rasch stattfinden und das Ganze auf quantitativer Zahlenbasis, auf Messdaten basierend." Hans-Joachim Klemmt, Leiter der Abteilung Boden und Klima bei der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Der Wald-Check: Wie er jetzt ist und welche Nachteile er hat

Noch läuft die Erhebung der Daten nämlich nach derselben Methode ab, wie bei der Einführung des Waldzustandsberichts im Jahr 1984, als der noch "Waldschadensbericht" hieß: mit Menschen. Sie werden zwar geschult, zu erkennen, wie geschädigt die Bäume sind. So können sie beispielsweise sehen, ob etwa eine Buche mehr als 25 Prozent ihrer Blätter verloren hat - für den Experten eine "Warnstufe" - oder wenn der Baum mehr als sechzig Prozent seiner Blätter verloren hat, was "Schadstufe 3" bedeutet, worauf nur noch die Stufe, bei der der Baum als tot eingestuft wird, folgt.

Der Nachteil ist aber: Die Wald-Analytiker unterliegen immer ihrer rein subjektiven Wahrnehmung. Das kritisiert auch Klemmt:

"Das ist mit einem hohen Personalaufwand verbunden, das Ganze ist ein sehr teures Verfahren, und es ist subjektiv. Weil letztendlich Leute unterwegs sind, die mit den Augen, die mit dem Fernglas, den Baum von unten anschauen und über den Benadelungs- und Belaubungszustand, über die Färbung der Blätter und Nadeln Rückschlüsse auf die Vitalität ziehen." Hans-Joachim Klemmt, Leiter der Abteilung Boden und Klima bei der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Bis Drohnenflüge Menschen, die allein mit ihren Augen den Zustand unserer Wälder ermitteln, ganz ersetzen, wird es allerdings noch einige Jahre dauern, sagen Hans-Joachim Klemmt und Jan Dempewolf von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.