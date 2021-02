Reformpädagogik Idee der Waldorf-Schulen

Menschenbild Der Gegenstand des Unterrichts in Waldorfschulen ist im Großen und Ganzen der Kosmos. Es wird kein Schwerpunkt auf den Erwerb von Kenntnissen in einzelnen Fächern gelegt, sondern auf ein ganzheitliches, in die Tiefe gehendes Welt- und Menschenverständnis. Unterrichtsinhalte werden immer im Bezug zum Menschen und zum Kosmos dargestellt.

Lehrbücher In der Waldorfschule gibt es kaum Schulbücher oder fertiges Unterrichtsmaterial. Getreu dem Grundsatz, dass der ganze Kosmos und der ganze Mensch Lernstoff ist, wird zunächst so viel wie möglich von der realen Welt gelernt. Die Kinder rechnen mit Kastanien und Nüssen, laufen, klatschen oder sprechen rhythmisch Zahlenreihen oder entwickeln Buchstaben aus sinnlich konkreten Bildern. Der ganze Mensch - Körper, Seele und Geist - lernt nicht nur in den klassischen künstlerischen Fächern mit allen Sinnen. Das Sinnliche, das Künstlerische durchzieht jeden Unterricht.

Medienkonsum Die Sinne sind für Steiner die Tore zur Welt. Die Waldorfschulen bemühen sich, diese Tore auch angesichts der Reize durch die Medien offen zu halten. Deshalb bitten Waldorfpädagogen die Eltern, vor der Pubertät die elektronischen Medien von den Kindern fernzuhalten. Elementare Sinneserfahrungen an Naturmaterialien sind für Steiner der Grundstock allen Lernens. Dabei entsteht kein abstraktes Kopfwissen, sondern ein Wissen mit lebendigen persönlichen Bezügen zum Schüler. Vieles, was sonst mühsam und abstrakt vermittelt wird, findet so leichter Zugang zur Empfindung und zum Gedächtnis des Schülers.

Tafelbilder Vom Lehrer und von den Kindern mitgebrachtes Anschauungsmaterial ersetzt das Bild im Lehrbuch und stellt einen konkreten Bezug zum Unterrichtsgegenstand her. Durch die Lehrererzählung werden innere Bilder beim zuhörenden Kind erzeugt, die jedes Kind auf ganz eigene Weise ausgestalten kann. Auch das vom Lehrer aufwändig und eigens für das kindliche Erleben gestaltete Tafelbild soll dem Schüler mehr als das Bild in einem Buch vermitteln.