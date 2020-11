Der Wald Zurück zum Mischwald – der Waldumbau

Definition: Was ist ein Wald? Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) definiert Wald so: Die Bäume müssen im Reifealter in winterkalten Gebieten mindestens drei, im gemäßigten Klima mindestens sieben Meter hoch sein. Wenigstens zehn Prozent des Bodens muss durch Baumkronen überschirmt sein.