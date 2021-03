Waldumbau in Bayern Von der Monokultur zurück zum Mischwald

Nachteile der Monokultur

"Wie ein Regiment Soldaten"



Schon vor 100 Jahren wurde die geringe Ästhetik von Monokulturen kritisiert:

"Wie wenig anmutend ist aber gerade der Anblick von durchsichtigen, unterholzlosen Wäldern, in denen womöglich noch die Bäume nach der Schnur gepflanzt sind und nun in geraden Linien und in wohlgemessenen Abständen wie ein Regiment Soldaten dastehen", beklagte 1910 der Zoologe Konrad Guenther im Pionierbuch "Der Naturschutz".



Dominante Fichten



Fichtenwälder langweilen aber nicht nur durch ihre Monotonie, sie bremsen zudem die restliche Flora. Denn wegen ihres dichten Kronendachs können diese immergrünen, schnell wachsenden Forste nicht für ausgewogene Lichtverhältnisse sorgen. Im Fichtenwald wachsen vor allem Fichten nach, Ahorne und Tannen können noch etwas dagegen halten, Buchen tun sich schon sehr schwer. Außerdem kommt zu wenig Regen und Schnee durch das Kronendach. Kräutern, Sträuchern und andere Bäume und Tieren fehlt es an Nahrung und Lebensraum. Das vielfältige Nebeneinander eines Mischwaldes wird so verhindert.



Mangelnde Stabilität



In einer Monokultur gibt es ein Überangebot an bestimmter Nahrung. Darauf spezialisierte Insekten vermehren sich stark, haben aber zu wenig Fressfeinde in diesem einseitigen Lebensraum. Ein wenig abwechslungsreicher Forst ist jedoch nicht mehr stabil und daher anfällig für Schädlinge wie den Borkenkäfer und extreme Wetterphänomene wie Stürme.