Klimaforschung Vulkanausbruch für Zerfall der Römischen Republik verantwortlich?

Ein Vulkanausbruch im Jahr 43 vor Christus hat womöglich zum Untergang der Römischen Republik beigetragen. Der Vulkan Okmok, der damals das Klima im Mittelmeerraum durcheinanderbrachte, befindet sich am anderen Ende der Welt in Alaska.

In der Zeit um Julius Cäsars Tod im Jahr 44 v. Chr., so belegen es historische Quellen, sei es im Mittelmeerraum ungewöhnlich kalt und feucht gewesen. Das habe zu Missernten, Hungersnöten, Seuchen und Unruhen geführt. Die Folgen dieses extremen Klimas sollen zum Untergang der Römischen Republik und auch des ptolemäischen Königreichs in Ägypten beigetragen haben.

Vulkanausbruch führt zu weltweiter Klimaveränderung

An dieser plötzlichen Klimaveränderung, so die gängige Meinung, sei ein Vulkanausbruch schuld gewesen. Doch während Historiker lange den Ätna auf Sizilien, der 44 v. Chr. ausbrach, im Verdacht hatten, liefert eine neue Studie in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) vom 22. Juni 2020 Hinweise auf einen neuen verdächtigen Vulkan: den Okmok auf den Aleuten-Inseln vor Alaska.

Zu Beginn des Jahres 43 v. Chr. brach der Vulkan Okmok in einer gewaltigen Explosion aus. Die Eruption schleuderte schwefelhaltige Gase und Asche über 30 Kilometer hoch in die Atmosphäre und hinterließ einen Sprengkrater mit einem Durchmesser von zehn Kilometern. Die Folgen waren weltweit zu spüren. Kleinste Schwefelsäure-Tröpfchen verblieben über zwei Jahre lang in der Atmosphäre – und sorgten in der nördlichen Hemisphäre für eine der kältesten Phasen der vergangen 2.500 Jahre.

"Es ist faszinierend, Belege dafür zu finden, dass die Eruption eines Vulkans auf der anderen Seite der Erde womöglich zum Untergang der Römischen Republik und Kleopatras mit beigetragen hat." Joseph McConnell, Desert Research Institute in Reno, USA, Leiter des internationalen Forschungsteams

Vulkanasche im Grönlandeis untersucht

Auf der Insel erhebt sich Okmok als breiter Schildvulkan 1.073 Meter über dem Meeresspiegel mit einer zehn Kilometer breiten Caldera.

Seinen Anfang nahm das Projekt, als McConnell und Michael Sigl vom Oeschger-Zentrum für Klimaforschung der Universität Bern bei der Analyse eines Eisbohrkerns aus Grönland eine Entdeckung machten: Sie stießen auf eine außergewöhnlich gut erhaltene Schicht von feinster Vulkanasche und beschlossen, diese Eisprobe mit weiteren Kernen aus Grönland und Russland zu vergleichen. "Die Daten von insgesamt sechs Eiskernen belegen eindeutig, dass der Ausbruch des Okmok 43 v. Chr. einer der größten der vergangenen 2.500 Jahre war", erklärt der Spezialist für Paläovulkanismus und Klimafolgen Michael Sigl.

Klimafolgen der Vulkaneruption: Kälte und Regen im Mittelmeerraum

In einem nächsten Schritt führte das Projektteam geochemische Analysen der aus dem Eis extrahierten Asche durch. Damit konnte der Okmok zweifelsfrei durch seinen "Fingerabdruck" als Quelle des Ausbruchs identifiziert werden. Die Forschenden konnten auch ermitteln, welche Mengen an Schwefelgas wann und wo in die Atmosphäre gelangt waren. "Diese Informationen erlaubten uns hier in Bern, die Folgen des Okmok-Ausbruchs realistisch zu simulieren", so Michael Sigl.

Die Resultate dieser Simulationen zeigen: Auf der Nordhalbkugel war es im Sommer und Herbst der Jahre 43 und 42 v. Chr. durchschnittlich 3 Grad Celsius und möglicherweise bis zu 7 Grad kälter als normal. In ganz Südeuropa war es nicht nur kalt, sondern auch feucht; dementsprechend schlecht fiel die Ernte aus. Die Sommerniederschläge, so die Berner Modellberechnungen, lagen zwischen 50 und 120 Prozent höher als gewöhnlich, und im Herbst regnete es gar viermal so viel wie üblich. Die ungewöhnliche Kälte und in Folge Ernteausfälle, Hungersnöte und Krankheiten hätten die nach dem Tod Cäsars ohnehin wacklige Römische Republik zusätzlich unter Druck gesetzt und dem aufstrebenden Kaiser Augustus in die Hände gespielt, so das Fazit der Forscher.

In Ostafrika fiel der Monsun im Sommer aus

Ganz anders waren die Folgen des Vulkanausbruchs in Alaska für Ostafrika. Der Sommermonsun verschob sich in den Süden und in Ägypten blieb die jährliche Sommer-Flut des Nils vollständig aus, was sich verheerend auf die Getreideproduktion auswirkte. In historischen Quellen wird denn auch von Nahrungsmittelknappheit und Hungersnot berichtet, was Königin Kleopatra davon abhielt, die Bürgerkriegsparteien mit dringend benötigtem Getreide zu versorgen.

Die Autorinnen und Autoren der Studie räumen ein, dass es mehrere Faktoren waren, die zum Fall der Römischen Republik und des ptolemäischen Königreichs in Ägypten beitrugen. Aber sie sind überzeugt, dass der Vulkanausbruch in Alaska und die dadurch ausgelösten abrupten Umweltveränderungen zusätzliche Stressfaktoren für diese antiken Reiche darstellten.