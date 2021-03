Vulkanausbrüche vorhersagen Feuerspucker unter Beobachtung

Vulkanausbruch - Frühes Warnzeichen entdeckt

Doch auch moderne Technik hilft wenig gegen die Unberechenbarkeit von Vulkanen. Es gibt zwar Warnzeichen, die einen Vulkanausbruch ankündigen. Sie zeigen sich aber meist so kurzfristig, dass wenig Zeit zum Handeln bleibt. Drei Wissenschaftler schlagen deshalb eine neue Methode zur Beobachtung von Vulkanen vor: Társilo Girona von der University of Alaska sowie Vincent Realmuto und Paul Lundgren vom NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien, sagen, dass sich die Strahlungstemperatur von Vulkanen großflächig und charakteristisch erhöht, wenn sich eine Eruption anbahnt. Diese "thermische Unruhe", wie die Wissenschaftler ihre Entdeckung nennen, zeige sich einige Jahre vor einem Vulkanausbruch, lange vor anderen typischen Warnzeichen und unabhängig von der Art der Eruption.

Satelliten-Daten zeigen Vulkanausbrüche frühzeitig

Der Vulkan Mount Redoubt in Alaska

Die Entdeckung der „thermischen Unruhe" ist das Ergebnis einer Analyse von Daten über thermische Infrarotstrahlung, die 16,5 Jahre von Land- und Wasser-Beobachtungssatelliten der NASA gesammelt wurden. Bislang wurde das Satelliten-Material noch nie daraufhin untersucht, ob man damit langfristig und frühzeitig vulkanische Aktivität vorhersagen kann. Die Forscher hatten sich fünf Vulkane angesehen, die in den vergangenen 20 Jahren ausgebrochen oder explodiert waren und die Vulkan-Typen weltweit repräsentieren: Mount Redoubt in Alaska, Mount Ontake in Japan, Mount Ruapehu in Neuseeland, Calbuco in Chile und Pico do Fogo in Cabo Verde, eine Inselnation vor der Westküste Afrikas. Besonders interessant ist das für die Vorhersage von vulkanischen Gas-Explosionen, die bislang mit geophysikalischen und -chemischen Methoden schwer vorherzusagen sind - und für die Luftfahrtindustrie, die durch Vulkanausbrüche schon schwer beeinträchtigt wurde.