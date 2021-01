Von Pesthauben zu FFP2 MASKEN im Kampf gegen Pandemien

Trotz Schutzwirkung Masken spalten die Bevölkerung

Auch damals schon waren die Masken in Teilen der Bevölkerung nicht beliebt. In den USA wurden sie als "Maulkorb", "Bakterienschild" oder "Schweineschnauze" beschimpft. Manche trugen am Arbeitsplatz Masken, aber auch in den Straßen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Warnungen von Ärzten damals erinnern an heute: Die Maske sei regelmäßig zu tauschen, beim Tragen nicht mit den Fingern anzufassen und immer vor und nach dem Auf- und Absetzen seien die Hände zu waschen. Damals wie heute wurden einigen die Masken mit der Zeit lästig. Promis in Los Angeles ärgerten sich, dass sie nicht mehr erkannt wurden, schreibt die Los Angeles Times im Oktober 1918. In San Francisco kam es zu Prügeleien zwischen Masken- und Nicht-Maskenträgern, ein Mann wurde erschossen. In San Francisco gründete sich im Dezember 1918 die Anti-Masken-Liga - wie heute war aus der Maske ein politisches Symbol geworden.