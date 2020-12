Vogelgesang Wovon hängt die Frequenz von Vogelgesang ab?

Dass viele Tiere und gerade Vögel über akustische Signale kommunizieren, merkt man spätestens dann, wenn man von einer Krähe oder dem nur scheinbar lieblicher klingenden Rotkehlchen beschimpft wird. Meistens gilt diese Art der Kommunikation aber den Artgenossen, etwa zur Vermeidung von Raubtieren, zur Reviermarkierung oder, ganz wichtig: zur Partnersuche.

Aber von was hängt es eigentlich ab, wie hoch oder wie tief ein Vogel singt? Die Frage ist nicht trivial. Schließlich muss der Gesang die Artgenossen auch erreichen, und niederfrequenterer Schall kommt meistens weiter als hochfrequente Töne, die schneller einmal abgeschwächt und verschluckt werden.

Hängt die Frequenz von der Körpergröße, vom Habitat oder von der Partnersuche ab?

Tigerwaldsänger gehören zur Ordnung der Sperlingsvögel So haben sich Ornithologen verschiedene Hypothesen überlegt, um die Frequenz des Vogelgesangs zu erklären. Eine recht populäre Hypothese aus den 1970ern geht so, dass die Frequenz des Vogelgesangs vom Habitat der Vögel abhängt. Demnach würde hochfrequenter Schall beispielsweise in dichten Waldgebieten schneller verschluckt als niedrigere Frequenzen. Und da das nun mal die Aussichten auf eine erfolgreiche Kommunikation schmälert, sollten Vögel, die in dichten Vegetationsgebieten oder dergleichen beheimatet sind, tiefer singen als Vögel, die eher auf offenen Flächen unterwegs sind. Dort kommt auch hochfrequenter Vogelgesang problemlos an.

Eine etwas schnödere Hypothese lautet: Es könnte auch einfach von der Körpergröße abhängen. Schließlich könnte ein größerer Körper eher tiefere Klänge produzieren. Und letztendlich wäre da noch die Sache mit der Partnerwahl: Vielleicht ist ein tieferer Gesang dabei dienlich? Ein tiefer singendes Männchen könnte folglich größer wirken – und damit natürlich beeindruckender als ein vergleichsweise piepsiges Männchen.

Über 18.000 Vogelgesänge von 5.085 verschiedenen Arten

Ein Team um die beiden Forscher Bart Kempenaers vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen und Tomáš Albrecht von der Karls-Universität in Prag und der Tschechischen Akademie der Wissenschaften stellte all diese Hypothesen auf den Prüfstand um herauszufinden, ob die Frequenz des Vogelgesangs nun etwas mit dem Habitat, der Körpergröße oder der sexuellen Selektion zu tun hat.

Sperlingsvögel – wer sind sie? Weltweit gibt es über 10.000 Vogelarten. Die Sperlingsvögel (Passeriformes) stellen mit über 5.700 Vertretern die zahlenmäßig größte Ordnung innerhalb der Klasse der Vögel dar. Sie sind weltweit verbreitet. Innerhalb der Ordnung gibt es große Unterschiede, was Habitat, Partnersuche und -wahl, Ernährung und Größe angeht. Zu ihren wohlbekannten Vertretern in Deutschland zählen der Haussperling, auch als Spatz bekannt, alle Meisen- und Finkenarten, aber auch Kleiber und Krähen.

Als Probanden wurde die Ordnung der Sperlingsvögel gewählt. Von diesen untersuchten die Forscher die Vogelgesänge von Männchen von 5.085 verschiedenen Arten, die weltweit verteilt waren. Hauptsächlich stützten sie sich dabei auf eine Citizen-Science-Datenbank namens xeno-canto, bei der Vogelstimmen weltweit gesammelt und geteilt werden.

Das Ergebnis: Wenig überraschend besteht ein starker Zusammenhang zwischen der Körpergröße und der Frequenz des Vogelgesangs. Das heißt, je tiefer ein Vogel tendenziell singt, desto größer ist er auch. Allerdings konnten die Forscher keine Belege für die Hypothese finden, dass die Frequenz des Vogelgesangs mit dem Habitat zusammenhängt. Soll heißen, ob offene Fläche oder dichte Vegetation, scheint für die Frequenz des Vogelgesangs egal zu sein.

Stattdessen fanden sie einen Zusammenhang mit der sexuellen Selektion. Bei manchen Arten singen die Männchen tiefer, als eigentlich aufgrund ihrer Körpergröße zu erwarten wäre. Wirken sie dadurch tatsächlich größer, dominanter, kampffähiger? Die Vogelweibchen fragen können die Forscher leider nicht, aber ihre Daten deuten zumindest darauf hin, dass die tiefere Frequenz tatsächlich einen Vorteil bei der sexuellen Selektion bietet.

Schirmvögel, sexuelle Selektion und niedrige Frequenzen

Ein Langlappen-Schirmvogel Ein Beispiel dafür geben die Forscher in ihrem im Fachmagazin "Ecology Letters" erschienen Artikel auch gleich, und zwar das der hierzulande eher wenig bekannten Gattung der Schirmvögel und mit ihnen verwandte Spezies. Sie sind in Südamerika beheimatet. Die Frequenz ihres Gesangs weicht am stärksten von dem ab, was man aufgrund ihrer Körpergröße erwarten würde. Die Spitzenfrequenz, also die lauteste Frequenz in der Aufnahme eines Gesangs, bewegt sich im Frequenzbereich von unter 260 Hertz. Damit überschneidet sie sich bereits mit dem Frequenzbereich von gesprochener menschlicher Sprache, wobei ein Mensch rund hundertmal schwerer ist als ein Schirmvogel.