Vertrauensarzt der Nation: Der US-Chefvirologe Anthony Fauci

Seit Wochen ist er in Amerikas Wohnzimmern ähnlich präsent wie der US-Präsident: der Virologe Anthony Fauci. Für die meisten Amerikaner eine Stimme der Vernunft in schwierigen Zeiten.

In Anthony Faucis langer Karriere ist dieses Tribut in der Kultsendung "Saturday Night Live" ein Highlight:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Watch Brad Pitt As Dr. Fauci Diagnose Trump’s COVID-19 Response On ‘SNL’ | NBC News

Brad Pitt als Dr. Fauci

Brad Pitt hatte sich eine akkurat gescheitelte graue Perücke übergestülpt und Faucis kantige Gesten und Spreche perfekt einstudiert. Das Original, Dr. Anthony Fauci, war anschließend begeistert: Eine klasse Vorstellung sei das gewesen, auch die heisere Stimme gut getroffen - nur an seinem Brooklyner Akzent müsse Pitt wohl noch etwas arbeiten.

Fauci, der Präsidenten-Berater

Seit 36 Jahren ist der mittlerweile 79-jährige Fauci Chef des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten in Washington - und hat in dieser Zeit viele Präsidenten in vielen Gesundheitskrisen beraten. Den Drang der Trump-Regierung, die strengen Ausgangsregeln möglichst schnell zu lockern und die Wirtschaft zum Laufen zu bringen, mache ihm Sorgen, so Fauci bei CNN:

"Wie viele Tote und wie viel Leid will man akzeptieren, nur um schneller als langsamer zu einer Art Normalität zurückzukehren?" Anthony Fauci

Fauci widerspricht Trump

Immer wieder korrigiert und widerspricht Fauci dem Präsidenten. Anders als von Trump und Außenminister Pompeo behauptet, glaube er nicht, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan stamme, sagte er der Zeitschrift National Geographic.

Immer wieder wurde spekuliert, ob Trump ihn bald entlassen könnte. Inzwischen plant der Präsident, die gesamte Taskforce durch ein neues Gremium zu ersetzen. Aber auch Fauci werde dort weiter eine Rolle spielen.