Liebe und Geschenke Warum feiern wir den VALENTINSTAG?

Corona Distanz oder Nähe?



Liebesbekundungen zum Valentinstag anno 1900

Glücklich ist, wer dem Partner oder der Partnerin am Valentinstag persönlich ein Geschenk überreichen kann. Aber womöglich machen es die Corona-Maßnahmen heuer unmöglich, sich zu sehen? Das ist zwar bitter, wo Nähe so wichtig ist, aber unerlässlich für die Eindämmung der Pandemie. Wie wäre es mal mit einem Brief - wie in alten Zeiten, in dem man seine Liebe in handgeschriebenen Lettern bekundet? Romantischer geht es heutzutage kaum. Virtuelle Hilfsmittel wie Videotools sind zwar auch eine Möglichkeit, aber lange nicht so besonders und nachhaltig.