Fleischallergie Juckreiz auf Zuckerbasis

"Normalerweise sind das immer Eiweiße, gegen die wir bei Soforttypallergieren reagieren. Hier ist es aber ein Zuckermolekül. Und das ist in seiner Art das Erste, das zu so einer starken Reaktion führen kann. Wir Menschen haben die Fähigkeit verloren, dieses Zuckermolekül mit dem Namen Galaktose-α-1,3-Galaktose (kurz: Alpha-Gal) zu bilden. Und so kann es kommen, dass wir dagegen allergisch reagieren."

Prof. Dr. Tilo Biedermann, Allergologe an der Universitätsklinik in Tübingen, in einem Interview gegenüber dem rbb im Mai 2013