Plastik macht Korallen krank Studie weist erstmals tödliche Wirkung nach

Über die Hälfte aller riffbildenden Korallen finden sich im asiatischen Pazifik. Dort, wo auch die meisten Menschen die Küsten besiedeln. Und wo leider auch neun der zehn an Plastikmüll reichsten Länder sind. Mit einer fatalen Folge: Rund elf Milliarden Plastikteilchen befinden sich in den asiatisch-pazifischen Riffen, errechnete eine Forschergruppe um die Meeresbiologin Joleah Lamb von der Cornell Universität im US-amerikanischen Ithaca. Sie hatte 159 Riffe mit etwa 124.000 Korallen in gesamten Raum untersucht, um den Einfluss von Plastik auf Korallen zu erforschen. Die Studie erschien am 26. Januar im Magazin Science.