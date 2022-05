Wetterfühligkeit Was ist dran an Kopf- und Narbenschmerzen?

Was steckt hinter Wetterfühligkeit?

Wetter und Wohlbefinden: Was steckt hinter Wetterfühligkeit?

Migräne, Gelenkschmerzen oder Abgeschlagenheit - all diese Symptome könnten auch etwas mit dem Wetter zu tun haben, zum Beispiel bei Föhn . Das sagen zumindest Menschen, die sich selbst als "wetterfühlig" beschreiben. Nur selten wird ihnen geglaubt - und auch Wissenschaftler tun sich schwer damit, diese Behauptung zu untersuchen.

Inwiefern beeinflusst das Wetter unser Wohlbefinden?

Manche Wetterfühlige haben starke Symptome bei Wetterwechsel

Frieren und Schwitzen, das sind ganz normale Körperreaktion auf ganz normale Wetterreize. Andreas Matzarakis vermutet, dass wetterfühlige Menschen eine niedrige Reizschwelle haben könnten und dass ihr Körper darum schon auf geringe Wetterreize heftig reagiert. Darum unterscheidet man auch zwischen "nur" wetterfühlig und wetterempfindlich. Wetterempfindlich könnten bis zu 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sein, die haben stärkere, akute Beschwerden.

"Der Klassiker sind die rheumatischen Erkrankungen. Und das kennen wir schon von der Oma her, die gesagt hat, sie spüre, das Wetter schlägt um."

Die Krankheitssymptome verschlechtern sich bei wetterempfindlichen Menschen bei Wetterumschwüngen in manchen Fällen deutlich, auch bei Migränepatienten.

Warum das Wetter so einen Einfluss hat, oder ob das Ganze nicht doch nur Einbildung ist, ist schwer zu erforschen. Unter anderem liegt das daran, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt viele verschiedene Wettervariablen gibt: Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchte. Alle ändern sich gleichzeitig, oft heftig bei einem Wetterumschwung. Was soll man dann messen? Eine schwierige Situation für Labortests.

In Deutschland wurde für das Jahr 2012 ausgerechnet, dass berufstätige wetterfühlige Menschen durchschnittlich 1,7 Tage im Jahr im Job ausfielen. Wenn man davon ausgeht, dass 50 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland wetterfühlig sind, dann gehen im Jahr schätzungsweise 31 Millionen Arbeitstage verloren - wegen des Wetters.

Luftdruck, Temperatur und Feuchte

Immerhin: Studien zeigen, dass Druckveränderungen Kopfschmerzen verursachen können, das wurde in Druckkammern in Japan getestet. Doch die Stärke und Art und Weise der Kopfschmerzen war individuell sehr unterschiedlich, das heißt, die Forscher können daraus keine allgemeingültigen Regeln ableiten. Und: Menschen können nach allem, was wir über unsere Nerven und Rezeptoren wissen, leichte Druckunterschiede eigentlich gar nicht messen.