Niederschlag und Regen Von Regentropfen bis Wolkenbruch

Das Fenster am Morgen ist beschlagen, auf den Blumen liegt Morgentau, ein abgesetzter Niederschlag. Er tritt auf, wenn die Temperaturen oberhalb des Gefrierpunkts liegen, daher ist er flüssig. Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, nennt man Taupunkt. Tau entsteht, wenn sich Pflanzen, Bäume oder Autos meist so weit abkühlen, dass sie den Taupunkt der Luft, die sie umgibt, unterschreiten. Die abgekühlte Luft kann den Wasserdampf nicht mehr halten, daher bilden sich an den Gegenständen kleine Tropfen. Das passiert vor allem morgens. Übrigens ist der Taupunkt ein wichtiger Indikator für die Vorhersage von Nebel, Dunst oder Wolken. Da die Temperatur mit der Höhe abnimmt, kann man durch die Differenz zwischen Taupunkt und Außentemperatur bestimmen in welcher Höhe der Wasserdampf kondensiert und sich Wolken bilden.

Reif

Genau wie Tau ist auch Reif abgesetzter Niederschlag, allerdings in der gefrorenen Variante.

Reif besteht aus Eiskristallen, die dadurch entstehen, dass der Wasserdampf in der Luft direkt in Eis übergeht. Diesen Vorgang, wenn eine Substanz von einem gasförmigen Zustand in einen festen übergeht, nennt man Resublimation. Reif tritt also bei Temperaturen unter 0° Celsius und in fester (Eiskristalle) Form auf.



Dabei werden zwei Arten von Reif unterschieden: der Strahlungsreif und der Advektionsreif.

Strahlungsreif entsteht, wenn nachts bei wolkenlosem oder wolkenarmen Himmel die Temperatur an Oberflächen in Bodennähe oder am Boden unter den Gefrierpunkt absinkt. Dabei bilden sich Eisablagerungen in Form von Schuppen, Nadeln oder Federn.

Advektionsreif entsteht, wenn wärmere, feuchte Luft an meist senkrechten Flächen vorbeistreicht, die unter den Gefrierpunkt abgekühlt sind. Advektionsreif bildet sich überwiegend bei hoher Luftfeuchte, jedoch nicht bei Nebel.