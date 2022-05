Luftdruckgebiete So entstehen Hoch- und Tiefdruckgebiete

Hoch- und Tiefdruckgebiete kaufen?

Interessierte können sich bei den Meteorologen der Freien Universität Berlin (FU) jedes Jahr für Patenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete bewerben. In geraden Jahren tragen die Hochdruckgebiete männliche Namen, die Tiefdruckgebiete weibliche Namen. In ungeraden Jahren tragen die Hochdruckgebiete weibliche Namen und die Tiefdruckgebiete männliche Namen. Ein Hochdruckgebiets zu taufen, kostet den Paten 360 Euro. Ein Tief kommt auf 240 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf ermöglicht laut der FU die Fortsetzung der studentischen Wetterbeobachtung an der Station Berlin-Dahlem. Dadurch könne die über 110-jährige Klimareihe der FU weitergeführt werden.

Genaue Informationen zu den Anträgen finden Sie auf der Webseite des Berliner Instituts.