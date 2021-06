Polarforscher Umberto Nobile Überleben in der Arktis

Umberto Nobile kurz nach seiner Rettung 1928.

Umberto Nobile, geboren am 21.1.1885 bei Neapel, studierte Elektrik und Ingenieurswesen. Ab 1911 war Nobile in der Luftfahrttechnologie an der Konstruktion mehrerer Luftschiffe beteiligt. Seine erste Überfahrung des Nordpols am 12.5.1926 fand im Luftschiff "Norge" mit Roald Amundsen und Lincoln Ellsworth statt. Im Mai 1928 havarierte Nordpolexpedition und Rücktritt vom Generalsposten in der italienischen Armee im März 1929. Danach war Nobile von 1931 bis 1936 Mitarbeiter im sowjetischen Luftschiffbau und von 1939 bis 1943 Dozent für Aeronautik in den USA. Er starb am 30.7.1978 in Rom.