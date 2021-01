Übertrittszeugnisse Tag der Auslese? Nein!

Der Notendurchschnitt in den Fächern Mathematik, Deutsch und Heimat- und Sachunterricht (HSU) entscheidet, auf welche Schule ein Kind wechseln darf. Mit 2,33 gibt es grünes Licht fürs Gymnasium, mit 2,66 für die Realschule. Alle anderen besuchen ab der fünften Klasse die Mittelschule.

Wer den geforderten Schnitt knapp verfehlt hat, kann an einem Probeunterricht in der gewünschten Schule teilnehmen. Laut Kultusministerium nehmen derzeit rund zehn Prozent eines Jahrgangs an diesem dreitägigen Probeunterricht teil. Jeder zweite Probeschüler schafft den Sprung auf die Wunschschule.