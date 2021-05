UN-Studie Überarbeitung erhöht Risiko tödlicher Erkrankungen

Laut einer veröffentlichten Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) starben Schätzungen zufolge allein im Jahr 2016 weltweit rund 745.000 Menschen an einem Schlaganfall oder einer Herzerkrankung, weil sie mindestens 55 Stunden pro Woche gearbeitet hatten.

Seit 2000: Starker Anstieg von Herzerkrankungen und Schlaganfällen

Zwischen 2000 und 2016 nahmen demnach laut der Analyse die Todesfälle durch Herzerkrankungen aufgrund von Überarbeitung um 42 Prozent zu. Die Zahl der Schlaganfälle stieg im gleichen Zeitraum um 19 Prozent. Davon betroffen sind laut der Studie vor allem Männer, die ab 45 Jahren mindestens 55 Stunden pro Woche gearbeitet haben. Sie haben im Alter zwischen 60 und 79 Jahren ein erhöhtes Erkrankungs- bzw. Sterberisiko.

Überarbeitung: Im Berufsleben größte Gefahr für die Gesundheit

Damit ist Überarbeitung "der führende Risikofaktor für Berufskrankheiten", erklärte die WHO. Durch eine zu hohe Arbeitsbelastung gingen der jetzt veröffentlichten Analyse zufolge 23 Millionen gesunde Lebensjahre verloren - mehr als durch Verletzungen oder Fehlbelastungen, die bislang als die größten Verursacher von Gesundheitsschäden am Arbeitsplatz gesehen wurden.

Überarbeitung hat nicht nur psychische und physische Folgen

Grund für die ab einer Wochenarbeitszeit von 55 Stunden vermehrt auftretenden Erkrankungen sind nach Ansicht von Jian Li, Professor am College of Biological Sciences an der Universität von Kalifornien in Los Angeles und Mitautor der Studie, einerseits die körperliche und psychische Belastung. Andererseits gebe es aber auch indirekte Faktoren wie Rauchen, Alkohol, zu wenig Bewegung und Schlafmangel, so Jian Li.

Fast neun Prozent der Weltbevölkerung von Überarbeitung betroffen

Laut der Analysen der Forscher arbeiten fast neun Prozent der Weltbevölkerung 55 Stunden oder mehr pro Woche. Stark betroffen von arbeitsbedingten Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien demnach Menschen im westpazifischen Raum sowie in Südostasien, aber auch in einigen Ländern Afrikas und Südamerikas. Die geringste Belastung gebe es in Nordamerika und Europa, wo der Arbeitnehmerschutz stärker sei. "Diese Maßnahmen scheinen also wirklich zu funktionieren", sagt Frank Pega von der WHO und Hauptautor der Studie. Insgesamt verzeichneten die Wissenschaftler nämlich pro Kopf zwischen 1990 und 2016 sogar einen Rückgang der durch Arbeitsüberlastung bedingten Todesfälle um 31 Prozent. Die durch die Überarbeitung hervorgerufenen körperlichen Einschränkungen gingen im gleichen Zeitraum pro Kopf gerechnet um 25 Prozent zurück.

Corona-Pandemie könnte zu mehr Überarbeitung führen

Dass Erkrankungen oder gar Todesfälle aufgrund von Überarbeitung zunehmen, könnte sich nach Ansicht von Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der WHO, durch die Corona-Pandemie noch verschlimmern. Im Homeoffice verschwömmen Arbeit und Freizeit. Stellenkürzungen erhöhten die Belastung für verbliebene Mitarbeiter. WHO und ILO fordern deshalb, bestehende Arbeitszeitregeln umzusetzen und fehlende Gesetze einzuführen.

Überarbeitung: Die verwendeten Daten der Studie