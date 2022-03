Franken vs. Oberbayern Hochwasser im Süden, Dürre im Norden

Nicht überall in Bayern regnet es gleich viel. Der Süden ist klar im Vorteil: In den Alpen fallen bis zu 2.000 l/m² im Jahr, in den Voralpen und im Mittelgebirge etwa halb so viel. Unterfranken muss mit nur etwa 500 l/m² im Jahr auskommen, mancherorts sogar mit weniger. Dazu speichern die festen Gesteine im Norden Bayerns Grundwasser weitaus schlechter als etwa die Schotterebene um München.