Schlummerstrategien Den Winter verschlafen

Dachs Der Dachs gehört zur Gruppe der Winterruher: Er schläft viel, ist aber etwas aktiver als die echten Winterschläfer. Er sitzt in seinem unterirdischen Bau in einem gut isolierten, trockenen Nest. Sein Organismus läuft im Winter auf Sparflamme, die Körpertemperatur bleibt während der Winterruhe konstant. Die kurzen Wachphasen, in denen er sich Futter sucht, laufen ganz gemächlich ab.

Winterschlaf

Fledermäuse , Siebenschläfer , Haselmäuse, Feldhamster und Igel schlafen im Winter. Sie alle sind in der Lage, während des Winterschlafs die Körpertemperatur abzusenken, Stoffwechselvorgänge auf Sparflamme zu fahren, Atmung und Herzschlag zu verlangsamen. Energie gewinnen sie ausschließlich aus körpereigenen Fettreserven. So schaffen sie es, die kalte Jahreszeit einfach zu verschlafen.

Winterruhe

Winterstarre

Tiere wie Insekten, Reptilien und Amphibien sind wechselwarm. Das bedeutet, dass sie ihre Körpertemperatur nicht regulieren können, sondern sich automatisch an die Umgebungstemperatur anpassen. Wie überleben sie bei Minusgraden? Sie verkriechen sich rechtzeitig vor dem Winter in der Erde, in Laubhaufen oder in andere wettergeschützte Schlupfwinkel. Dort erstarren sie regelrecht vor Kälte und erwachen erst im Frühjahr wieder aus dieser Kältestarre.