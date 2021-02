Tiere im Winter Zugvögel entfliehen dem Winter

Im Spätsommer und Herbst treten die Zugvögel die Rückreise in den Süden an. Manche von ihnen, etwa die Schwalben, legen am Tag bis zu 1.000 Kilometer zurück. Kräftesparend fliegen manche Zugvögel in V-Formation und nutzen Aufwinde. Andere nutzen laut LBV "Windautobahnen": bestimmte Luftschichten, in denen Rückenwind herrscht. Zur Orientierung dienen unseren Winterflüchtlingen wahrscheinlich Gebirge, Flüsse, Mond und Sonne.