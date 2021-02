Haustiere im Winter So überstehen Hund, Katze und Vogel den Winter

Die meisten Hunde sind mit ihrem Fell bestens gerüstet gegen Kälte. Bewegung im Freien macht den Tieren Spaß und tut ihnen gut - auch bei Frost. Hunde sollten aber wirklich permanent in Bewegung sein, um warm zu bleiben. Lassen Sie Hunde bei Minusgraden nicht auf dem Boden sitzen, zum Beispiel angeleint vor dem Bäcker. Es drohen Blasen- und Nierenentzündungen. Ist es sehr kalt, sollten Sie lieber kürzer mit dem Hund raus gehen und dafür öfter. Extra Winterkleidung brauchen die meisten Hunde nicht. Nur für kranke, schwache Tiere oder Hunde mit extrem wenig und kurzem Fell sind Hundemäntel in der richtigen Größe sinnvoll.

Hundebekleidung kann im Winter sinnvoll sein

Hundekleidung im Winter ist kein Muss, aber ein Kann. Fragen Sie im Zweifelsfall den Tierarzt.

Normalerweise reicht dem Hund das Fell als Wärmeschutz, extra Winterkleidung ist nicht nötig. Nur für kranke, schwache Tiere oder Hunde mit extrem wenig und kurzem Fell sind Hundemäntel in der richtigen Größe sinnvoll. In Internet-Foren wird heftig über das Pro und Contra von Hundebekleidung gestritten. Während die einen davon berichten, dass ihre Hunde schon nach den ersten Schritten in der Winterluft zu zittern beginnen, kommen andere Kleinhunde mit spärlicher Behaarung auch ohne Mantel mit den winterlichen Temperaturen zurecht. Letztlich muss jeder Halter für seinen Vierbeiner selbst entscheiden, ob ein Mantel angebracht ist. Herrchen oder Frauchen kennt das eigene Tier (hoffentlich) am besten.