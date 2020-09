Tiere und Pflanzen Wie Tiere die Natur als Apotheke nutzen

Forscher sehen bei Wildtieren sowohl Anzeichen für angeborenes Wissen über die heilende Wirkung von Pflanzen als auch erlerntes. Beispiel Feldhasen: Das Tier nutzt eine Vielzahl von Kräutern, um sich zu stärken: Löwenzahn liefert Vitamin C, Fenchel Eisen, Schafgarbe immunstärkendes Zink, Sauerampfer Beta-Karotin, das zu Vitamin-A umgewandelt werden kann, und Barbarakraut enthält Folsäure. Diese unterstützt Hasen-Weibchen dabei, häufig trächtig zu werden. Forscher sagen, die Tiere haben zuerst Dinge ausprobiert und dann übernommen, wenn sie hilfreich waren. Nachkommende Hasen-Generationen haben sich die Angewohnheiten der Vorgänger dann abgeschaut:

"Zunächst läuft es über Versuch und Irrtum. Jungtiere übernehmen Wissen dann über soziales Lernen." Konstantin Börner, Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin

Natürliche Anti-Parasiten-Mittel

Auch bei Haus- sowie Wildschweinen und Schafen gibt es Hinweise auf erlerntes und angeborenes Wissen über Heilpflanzen. Schafe haben zum Beispiel gelernt, dass tanninhaltige Pflanzen dabei helfen, Würmer loszuwerden. Als natürliches Entwurmungsmittel werden in der Landwirtschaft daher manche Chicorée-Arten, Esparsette und Hornklee getestet. Rehe fressen bei Wurmbefall Beifuß (Artemisia vulgaris) oder Rainfarn (Tanacetum vulgare), beide Pflanzen sind in größeren Mengen für Menschen giftig, obwohl "Rainfarn auch als Wurmmittel für Menschen bekannt ist und regional Wurmkraut heißt", sagt Moritz Franz-Gerstein, Artenschützer und Tierarzt bei der Deutschen Wildtier Stiftung.

In Uganda haben Forscher in den 1990er-Jahren bei Schimpansen beobachtet, dass die Tiere gegen Wurmbefall das bittere Mark der Pflanze Vernonia amygdalina aussaugen. Es wirkt antibakteriell und gegen Parasiten. Zudem fressen Schimpansen in Uganda Blätter des Mahagoni-Gewächses Trichilia rubescens mit Erde vermischt, um den Erreger der Malaria abzutöten.

Verdauungsmittel für Tiere

Neben natürlichen Entwurmungsmitteln gibt es im Tierreich auch noch Magen-Aufräummittel wie Gras und Steine. Von Katzen und Hunden weiß man, dass sie ab und zu Gras fressen müssen, um ihren Magen-Darm-Trakt von Haaren zu befreien. Doch auch Hundeartige wie der Fuchs setzen auf Gras zur Magen-Reinigung. Birkhühner, Rebhühner und Auerhühner fressen dagegen kleine Steine, um unverdauliche Teile ihrer Nahrung im Magen zu zermahlen. Erwischen sie dabei aus Versehen kleine Schrotkugeln aus Blei, sterben die Tiere. Papageien im Amazonasgebiet fressen Tonerde, um giftige Alkaloide zu neutralisieren.

Ameisensäure gegen Läuse

Viele Vögel setzen gegen Läuse ein erstaunlich ätzendes Mittel ein: Ameisensäure. Während sich Elstern und Stare zur Entlausung nur ein paar Ameisen ins Gefieder reiben, badet der Eichelhäher geradezu in Ameisenhaufen. Der Star hat zudem ein Mittel gegen Milben entdeckt: Der Vogel kleidet sein Nest mit dem Kraut der Wilden Möhre aus, um die Parasiten fernzuhalten.

Aspirin für Biber

Biber setzen auf Mädesüß und Weidenrinde, die das Nagetier in Form von Stauden und Bäumen an Flüssen und Bächen in seinem Lebensraum findet. Beide Pflanzen enthalten Salicylsäure, von der wir Menschen wissen, dass sie Fieber senkt und Schmerzen lindert. Auch beim Biber wirkt Salicylsäure anti-entzündlich und wird im Biberfettgewebe angereichert. Acetylsalicylsäure wird heute synthetisch hergestellt und ist der Wirkstoff in Aspirin.