Tiere auf Drogen Wenn der verschmähte Fliegenmann zur Flasche greift

Was machen eigentlich Fliegenmännchen, wenn sie von ihren Herzensdamen zurückgewiesen werden? Neurowissenschaftlerin Karla Kaun von der amerikanischen Brown University konnte das 2012 in einem berauschenden Versuchsaufbau beobachten. Durch eine so gezielte wie gemeine Partnerauswahl sorgte Kauns Team dafür, dass männliche Fruchtfliegen (Drosophila melanogaster) ein Desaster erlitten: Sie wurden mit Weibchen zusammengebracht, die sich bereits gepaart hatten. Die Damen wiesen die Herren dann nicht nur ab, sie traten ihnen sogar gegen den Kopf. Purer Stress für die Männer!

Sexueller Entzug führt bei Fruchtfliegen zu höherem Alkoholkonsum

Den Verschmähten boten die Forscher Nahrung an - mit und ohne Ethanol. Tatsächlich griffen die zurückgewiesenen Männchen deutlich lieber zum Alkohol als die Männchen der Kontrollgruppe, die vorher mit paarungsbereiten Weibchen Sex haben durften. Will ein abgewiesener Fliegenherr seinen Kummer in Alkohol ertränken?

Vorsicht, Anthropomorphisierung: Tiere nicht vermenschlichen

Wissenschaftler warnen in solchen Fällen vor einer falschen Interpretation der Ergebnisse - vor einer sogenannten Anthropomorphisierung: Fälschlicherweise werden Tieren menschliche Eigenschaften und Gedanken unterstellt. Sehr wohl erhoffen sich Forscher jedoch von derartigen Studien, das menschliche Suchtverhalten besser zu verstehen: Wie werden Drogenkonsum und -abhängigkeit von unseren Lebenserfahrungen beeinflusst? Schließlich wird nicht jeder, der Alkohol trinkt, auch abhängig. Warum werden manche Alkoholiker und andere nicht? Einige Studien deuten darauf hin, dass Stress in der Kindheit und andere Stresssituation dabei eine Rolle spielen können. Noch weiß man aber sehr wenig über die Prozesse, die dabei auf molekularer Ebene ablaufen.

Stress macht Fliegen Alkohol schmackhaft

Weil das Genom und das Nervensystem der Fruchtfliegen so gut erforscht sind, können Wissenschaftler nicht nur das Verhalten der Tiere beobachten, sondern auch, was sich in deren Inneren abspielt. Tatsächlich erkannten sie, dass der Stress der sexuellen Zurückweisung bei den Fliegenmännchen den Spiegel des Neuropeptids F, einem wichtigen Regulator im Nervensystem, verändert. Laut der Forscher sorgt dies dafür, dass der Fliegenmann zum Trinker wird. Neuropeptid F wiederum ist eng mit Neuropeptid Y verwandt - einem Molekül, das als Regulator auch beim Menschen vorkommt.

Tiere im Labor auf Drogen

Achtung, Drohhaltung! Dieser Afrikanische Elefant könnte jederzeit angreifen.

Versuche, in denen Tieren Drogen verabreicht oder dargeboten wurden, gibt es einige. 1962 zum Beispiel wollten Wissenschaftler der Universität Oklahoma herausfinden, was mit einem Elefanten auf LSD passiert. Die Dosis war nur leider so hoch, dass Elefantenbulle Tusko zusammenbrach und spätestens von den verabreichten Gegenmitteln getötet wurde. Jahre später beobachtete der umtriebige, inzwischen verstorbene Psychopharmakologe Ronald K. Siegel bei Dickhäutern auf LSD Drohgebärden, mehr Trompeten und andere Erregungslaute. Das LSD ließ sie außerdem unkoordiniert und appetitlos werden. Schimpansen wurden in seinen Versuchen durch Kokain-Kaugummis stimuliert und von höheren Dosen Kokain aggressiv. Tauben auf LSD bescherte Siegel vermutlich Farbhalluzinationen.

Drogen treiben Tiere in die Abhängigkeit und Selbstzerstörung

Weitere Versuche zeigten, dass starke Drogen bei Tieren Abhängigkeit und ein selbstzerstörerisches Suchtverhalten auslösen können. Rhesusaffen zum Beispiel, denen man acht Tage lang die Möglichkeit gab, alle 15 Minuten entweder Nahrung oder eine intravenöse Dosis Kokain zu erhalten, entschieden sich fast ausschließlich für das Kokain. Obwohl sie dabei stark abmagerten.

Tiere in freier Wildbahn auf Drogen

Doch auch in freier Wildbahn kursieren berauschende Substanzen: Cannabis, Kokain, Opium - viele der bekanntesten Drogen haben zumindest ihre Basis in natürlich vorkommenden Stoffen. Deren Potenz ist dann natürlich deutlich geringer. Auch Alkohol wird auf ganz natürlichem Weg feilgeboten: Wenn zum Beispiel reifes Obst gärt, wird Zucker von Hefezellen in Alkohol umgewandelt.

Elefanten und ihr Alkoholproblem

Schon im 19. Jahrhundert hat der französische Reisende und Jäger Adulphe Delegorgue berichtet, dass sich Elefanten an gärenden Früchten berauschen würden. 1974 sind schwankende Tiere - darunter Elefanten und Giraffen - im Dokumentarfilm "Die lustige Welt der Tiere" zu sehen. Ob sie allerdings wirklich von den gefressenen Marula-Früchten betrunken waren, ist fraglich: 2006 veröffentlichten Forscher Berechnungen, wonach es gerade für die tonnenschweren Elefanten nahezu unmöglich sei, genügend der nur gering alkoholhaltigen Früchte aufzunehmen, um betrunken zu werden. 2020 jedoch entdeckten andere Wissenschaftler das Alkoholproblem der Dickhäuter: Sie können Alkohol nur langsam abbauen. Vielleicht waren sie damals also doch schnapsbeseelt?

Tod durch Fliegen unter Alkoholeinfluss

Der hauptsächlich in Nordamerika vorkommende Zedernseidenschwanz, ein Vogel, steht schon länger im Verdacht, sich an überreifen Beeren einen Rausch anzufressen - und deswegen sogar tödliche Flugunfälle zu produzieren. Von 2005 bis 2007 obduzierten Wissenschaftler mehrere Tiere, die gegen Wände und Fenster geflogen und gestorben waren. Als wahrscheinliche Todesursache stellten sie fest: "Fliegen durch Alkoholeinfluss".

Tiere im Rausch

Von berauschten Tieren hört man immer wieder: In Schweden verhedderte sich schon mal ein betrunkener Elch in einem Apfelbaum und musste von der Feuerwehr befreit werden. In Tasmanien plündern Wallabys Mohnfelder und hüpfen anschließend im Opiumrausch im Kreis. Lemuren kauen auf giftigen Tausenfüßlern und wirken dann etwas weggetreten.

Delfine schmusen mit giftigen Kugelfischen

Kurioses haben Forscher bei Delfinen beobachtet. 2014 erschien die BBC-Serie "Dolphins - Spy in the Pod" ("Delfine - der Spion in der Delfinschule"). Hierfür setzten die Filmemacher mit Kameras ausgestattete ferngesteuerte "Spione" ein. Robotertiere sollten den echten Tieren möglichst nahe kommen, ohne sie in ihrem natürlichen Verhalten zu stören. Fünf Monate lang filmte die Crew in Mosambik. Eines Tages wurden mehrere Delfine dabei beobachtet, wie etwas sie unglaublich faszinierte:

"Wir waren erst nicht sicher, was es war, und realisierten bei genauerem Hinsehen, dass es ein Kugelfisch war. Und diese neugierigen, klugen Tiere waren wahnsinnig interessiert an dem Kugelfisch. Wir fragten uns: 'Schauen sie ihn einfach nur an!?'" Robert Pilley, Zoologe und Produzent von 'Dolphins - Spy in the Pod'

Mehr noch! Die Forscher beobachteten, dass die Delfine den Kugelfisch ganz behutsam in ihr Maul nahmen. Kugelfische sind jedoch hochgiftig - sie produzieren Tetrodotoxin, ein starkes Nervengift.

"Und diese Delfine scheinen einfach auf dem Fisch herumzukauen, was machen die, sind die verrückt? Spielen sie tatsächlich mit der Möglichkeit, sich zu vergiften? Wissen sie, dass sie den Kugelfisch ganz zart zusammendrücken können, um eine Kleinstdosis dieses Gifts freizusetzen, sodass sie das Bitzeln spüren können, aber nicht sterben?" Robert Pilley, Zoologe und Produzent von 'Dolphins - Spy in the Pod'

Bewusster Drogenkonsum oder neugieriges Spiel?

Die Forscher fragten sich, ob sie hier gerade Zeugen eines bewussten Drogenkonsums wurden - oder ob die Delfine einfach nur neugierig auf dieses andere Lebewesen waren. Robert Pilley gibt zu bedenken: "Wir werden nie zu hundert Prozent sicher sein können, dass das, was wir beobachtet haben, Drogengebrauch war. Als Wissenschaftler und Zoologe muss ich immer vorsichtig sein. Um zu einem wissenschaftlichen Ergebnis zu kommen, muss man testen, testen, testen." Bei den Delfinen hätten sie dieses Verhalten in fünf Monaten nur einmal beobachtet.

Was steckt dahinter, wenn Tiere auf Drogen sind?

Wenn Tiere Drogen konsumieren, ist es schwierig zu unterscheiden, ob sie dies absichtlich tun, um sich zu berauschen - oder ob dies nur ein Nebeneffekt ist. In vielen Fällen ist auch noch gar nicht erforscht, welche Wirkung die Substanzen genau auf die Tiere haben. Was man zum Beispiel weiß: Alkohol ist nicht nur ein Rauschmittel, sondern auch ein Kalorienlieferant. Menschen und einige Tierarten haben in ihrer Evolution Enzyme entwickelt, um diese Kalorien effizient verwerten zu können. Und die Lemuren, die auf Tausendfüßlern kauen, erzeugen dabei ein Gemisch, dass sie sich anschließend in ihre Genital- und Analregion schmieren, vermutlich, um Parasiten loszuwerden.

Haben Tiere einen Drang nach Wasser, Nahrung, Sex und Rausch?

Robert K. Siegel, der einige Drogenexperimente an Tieren durchgeführt hat, stellte folgende Hypothese auf: In allen Tieren sei ein natürlicher, "vierter Trieb" angelegt. Der Drang nach Rausch. Und dies, obwohl Tiere in freier Wildbahn grundsätzlich sehr vorsichtig beim Fressen seien, um Giftiges zu vermeiden. Siegel vermutete, dieser "vierte Trieb", sich zu berauschen, könne so stark sein wie der Drang nach Wasser, Nahrung oder Sex.

Bonobos verzichten zu ihrem eigenen Schutz auf einen Rausch

Primatenforscherin Barbara Fruth beobachtet Bonobos in freier Wildbahn. Den Affen zumindest scheint es nicht um das Rauscherlebnis zu gehen. Die Tiere würden zwar mit der Nahrung geringe Alkoholmengen aufnehmen, zu stark gärende Früchte aber links liegen lassen. Ein Suchtverhalten bei Bonobos konnte sie bislang nicht erkennen.

"Ich kann mir vorstellen, aus evolutionärer Hinsicht, dass das sehr nachteilhaft wäre, wenn Bonobos sich da ständig einen antrinken würden. Sie leben unter Umweltbedingungen, wo sie sehr aufmerksam sein müssen: Sie haben natürliche Feinde, hangeln sich durch Bäume, klettern sehr viel. Mit all den Verzögerungen mentaler und physischer Art, die wir haben, wenn wir Alkohol genießen, würden diese Tiere doch relativ schnell eliminiert werden." Barbara Fruth, Primatenforscherin

Tiere nehmen Drogen als Medizin

Barbara Fruth nimmt eher an, dass Bonobos bestimmte Substanzen als Medizin nutzen: Ein krankes Tier suche zum Beispiel Pflanzen mit besonderen Bitterstoffen. "Das ist nichts, was jetzt in Richtung 'high werden' oder so geht. Aber das ist etwas, das dann vom Körper belohnt wird: Weil dann auch Pflanzen gefressen werden, die eine Magen- oder Darmverstimmung kurieren helfen. Und da gibt es schon durchaus Evidenz, dass kranke Tiere sich bestimmte Dinge suchen."

Bienen sammeln fleißig Koffein und Nikotin

2010 zeigte eine Studie, dass Bienen Blütennektar bevorzugen, der eine geringe Dosis Koffein oder Nikotin enthält. 2013 gab eine weitere Studie Aufschluss darüber, warum den Bienen der natürliche Kaffee so schmeckt: Das Koffein stärkt ihr Langzeitgedächtnis - sie können sich länger an den Standort der Pflanzen erinnern und so ihre Sammelleistung steigern. Koffein- und Nikotinhaltige Pflanzen profitieren wiederum von den treuen Bestäubern.

Tiere und Drogen - was passiert da wirklich?

Festzuhalten bleibt: Viele Tiere sind empfänglich für Drogen und zeigen dann ähnliche Verhaltensänderungen wie der Mensch. Von bestimmten Stoffen können sie abhängig werden. Doch warum und wie häufig sie in freier Wildbahn aktiv nach solchen Stoffen suchen und was sie vor, bei und nach deren Konsum fühlen: Bei all diesen Fragen steht die Wissenschaft noch immer am Anfang.

Tiere sind uns ähnlicher als gedacht

Für den Zoologen und Filmproduzenten Robert Pilley zeichnet sich jedoch ein spannender Trend ab: "Eine für mich wunderbare Entwicklung der letzten zwanzig Jahre ist, dass wir uns langsam von unserem Begriff der Anthropomorphisierung entfernen: Je genauer wir hinschauen, desto mehr wird uns klar, dass Tiere uns viel ähnlicher sind, als wir es je gedacht haben."

"Das heißt nicht, dass wir Tieren jetzt Dinge in den Mund legen sollten oder Gedanken unterstellen, aber wir merken nach und nach, dass wir nicht so verschieden sind. Und wir beschäftigen uns auch mit den Emotionen von Tieren wissenschaftlich." Robert Pilley, Zoologen und Filmproduzent