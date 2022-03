Valentina Tereschkowa Die erste Frau im All - "zur Not auf einem Besen"

Tereschkowa wollte früh hoch hinaus

Damit ging nicht nur der Traum der Regierung, sondern auch ihr eigener in Erfüllung. Am 6. März 1937 war sie in einem Dorf bei Jaroslawl, rund 280 Kilometer nordöstlich von Moskau zur Welt gekommen, hatte erst in einem Reifenwerk, später als Näherin in einer Textilfabrik gearbeitet. Ab 1955 gab sie sich ihrer Sehnsucht nach Höherem hin: "Ich wollte dem Himmel nahe sein. Daher begann ich mit dem Fallschirmspringen." An einer Abendschule bildete sie sich als Technikerin fort und bewarb sich schließlich als Kosmonautin.

Valentina Tereschkowa, die kosmische First Lady

Am 16. Juni 1963 startete die gelernte Näherin ins All.

Obwohl ihre Trainingsleistungen nicht immer die besten waren, wird Tereschkowa am 16. Juni 1963 in einem Raumschiff von Baikonur in Kasachstan aus in den Weltraum katapultiert. Mit an Bord hat die erste Frau im All Zwiebeln, Brot - und eine gehörige Portion Nervosität, die sich während ihres Fluges in blankes Entsetzen umgewandelt haben dürfte: "Ich durfte lange Zeit nichts erzählen. Weder, wie ich mich während des Fluges fühlte, noch, dass es technische Probleme gab." Erst 2007 enthüllte sie, dass das Raumschiff wegen einer "Ungenauigkeit" im automatischen Programm immer höher gestiegen sei. Erst am zweiten Flugtag konnte der Fehler korrigiert und sie auf eine normale Flugbahn gebracht werden.