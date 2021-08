Tee Ein Genuss nicht nur an kalten Tagen

In vielen Kulturen ist das Trinken von Tee mit festgelegten Zeremonien verbunden. So unterschiedlich diese von Japan bis Nordafrika, von China bis Ostfriesland und von Österreich bis England auch anmuten, haben sie eines gemeinsam: Muße, Entspannung und Genuss. Außerdem wärmt Tee an kalten Wintertagen und ist gesund.