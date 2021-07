Astronomie Staubwolke lässt Tabbys Stern flackern

Der "seltsamste Stern der Milchstraße" ist wohl doch nicht die Heimat einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation. Stattdessen ist vermutlich Staub für dessen rätselhaftes Flackern verantwortlich, berichtet ein Forscherteam um Tabetha Boyajian von der Louisiana State University in Baton Rouge (USA) im Fachblatt "The Astrophysical Journal Letters".

Flackern um ein Viertel

Tabetha Boyajian ist auch die Entdeckerin des Sterns im Sternbild Schwan mit der Katalognummer KIC 8462852, der nach ihr auch "Tabbys Stern" genannt wird. Er ist rund 1.480 Lichtjahre von der Erde entfernt. Seine Helligkeit schwankt in unregelmäßigen Abständen um bis zu 22 Prozent. Das ist extrem ungewöhnlich für einen Stern dieses Typs. Tabbys Stern ist knapp 50 Prozent größer und massereicher als unsere Sonne und sollte nach den etablierten Sternmodellen weitgehend gleichmäßig leuchten.

Planeten oder Staub

Astronomen haben zahlreiche Erklärungsansätze für das unerwartete Verhalten des Sterns vorgeschlagen: So könnte er Planeten besitzen, die gelegentlich vor dem Stern vorbeiziehen und ihn dabei teilweise abdecken. Allerdings verdunkeln selbst Riesenplaneten wie der Jupiter in unserem System ihre Sterne typischerweise nur um etwa zwei Prozent. Eine andere Möglichkeit sind große Mengen Kometentrümmer oder eine große, unregelmäßige Scheibe aus Staub, die den Stern umgeben könnte. Solcher Staub sollte sich allerdings erwärmen und so über zusätzliche Infrarotstrahlung bemerkbar machen. Eine solche Strahlung konnte bislang nicht beobachtet werden, sie ist aber auch schwer messbar.