Synästhesie: Gerüche hören und Klänge riechen

"Das ist ziemlich kunterbunt, so als wenn man Konfetti in die Luft wirft - und gleichzeitig Luftschlangen auf den Fußboden und kreuz und quer in die Luft geblasen werden."

Wo immer Synästhetikerin Christine Söffing Musik hört, wandert sie in Gedanken durch sich bewegende Farbgebilde, gezackte Linien, Kreise und schwingende Scheiben. Popmusik ist deshalb für sie ein Gräuel, ein zu großes Durcheinander. Mit 19 Jahren stellte Christine Söffing fest, dass sie Farben und Formen hört, wo andere Tönen lauschen. Inzwischen profitiert sie von dieser besonderen Fähigkeit: In ihrer Ulmer Werkstatt experimentiert sie mit synästhetischen Wahrnehmungen. Musik inspiriert sie zu Gemälden in Öl - später vertont sie die Kunstwerke erneut. Von Musik zum Bild und wieder zurück zur Musik. Die freie Künstlerin stellt ihre Werke aus, gibt Kurse in Sinneswahrnehmung für Erwachsene und merkt sich Telefonnummern nach bestimmten Melodien.

Früher galten diese Phänomene in der Psychiatrie als krankhaft oder als das Ergebnis eines Drogenrausches. Inzwischen ist die Wissenschaft weiter. An der Medizinischen Hochschule in Hannover hat der Neurobiologe Hinderk Emrich betroffene Personen im Kernspintomographen untersucht und ihr Gehirn quasi durchleuchtet. Das Ergebnis: Bei Synästhetikern sind verschiedene Sinne über das Gefühlszentrum, das so genannte limbische System, miteinander verbunden. Das Gehirn stellt außergewöhnliche Bezüge her, zum Beispiel zwischen Musik und den Bewegungen des Dirigenten, und erfindet Objekte, die eigentlich gar nicht vorhanden sind.