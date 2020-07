Wort des Jahres "Stresstest" macht das Rennen

Unwort

Unwort des Jahres



Die selbstständige Jury besteht aus sechs Mitgliedern um die Sprachwissenschaftlerin Nina Janich an der Technischen Universität Darmstadt. Bis 1994 wurde das Unwort von der Gesellschaft für deutsche Sprache gekürt. Nach einem Konflikt über die Rüge der Formulierung "kollektiver Freizeitpark" (1993) des damaligen Bundeskanzlers Kohl hat sich die Jury selbstständig gemacht.



Bis zum vergangenen Jahr war der emeritierte Frankfurter Sprachwissenschaftler Horst-Dieter Schlosser Juryvorsitzender. Er hat das Amt inzwischen an Janich weitergegeben. Der Jury gehört in diesem Jahr auch der CDU-Politiker Heiner Geißler an.



Ein Wort qualifiziert sich zum Unwort, wenn es sachlich grob unangemessen ist und möglicherweise sogar die Menschenwürde verletzt.



Unwörter des Jahres waren zum Beispiel schon: ausländerfrei (1991), Rentnerschwemme (1996), Kollateralschaden (1999).