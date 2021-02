Straßenbau Teures Pflaster aus Schotter und Granit

Alle Wege führen nach Rom - in der Antike war das tatsächlich wahr, denn die Römer waren eifrige und gewiefte Straßenbauer. Dabei hatten sie vor allem das Militär im Sinn. Man kann ein Weltreich nur verteidigen, wenn Truppen und Material schnell von einem Ort zum anderen kommen. Matschige, unbefestigte Wege können im schlimmsten Fall die gesamte Infrastruktur lahm legen. Und auch in Friedenszeiten hatten die Römer etwas von ihrem gut ausgebauten Straßennetz: Händler gelangten so schnell und unkompliziert bis in die hintersten Winkel der Provinzen.