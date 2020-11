Bauboom und Klimawandel Sorge um Strände am Mittelmeer

Den Stränden am Mittelmeer geht es schlecht. Sie werden immer kleiner. Eine Ursache dafür ist der Klimawandel, eine andere der ungebrochene Bauboom in den Küstenregionen. Ein Umdenken muss stattfinden und Ansätze dazu gibt es schon.

Möglichst nah am Meer zu sein, das ist für viele Menschen nicht nur in den Ferien wichtig. Entsprechend wird seit Jahrzehnten, meist auch unter Missachtung der gesetzlichen Vorschriften, nahe an der Küste gebaut. Und das macht Probleme - vor allem an Stränden. Sie werden immer kleiner. Der Klimawandel, durch den die Meeresspiegel ansteigen, verschärft die Situation zusätzlich.

Verschiedene Beispiele aus Mittelmeerländern zeigen, wie sehr die Küstenerosion voranschreitet, was sich ändern könnte und was sich zum Schutz der Strände mancherorts bereits ändert.

Küstenerosion auf Kreta: Situation besonders schlimm

"Vor 40 Jahren war der Strand 30 Meter breiter als heute", sagt Grigoris Krasoudakis. Seit 1987 steht sein Hotel am Strand von Platanias im Westen Kretas. Auf der griechischen Insel ist die Situation besonders dramatisch. 66 Prozent aller Strände fallen dort der Erosion zum Opfer. In ganz Griechenland ist es laut Seraphim Poulos, Geologe und Ozeanograph an der Nationalen und Kapodistrias-Universität in Athen, ein Drittel der Küste, die "unter Erosion leidet".

Küstenerosion in anderen Mittelmeerländern

Auch in anderen Mittelmeerländern schwinden zusehens die Strände. Allein im spanischen Barcelona liefern deshalb große Schiffe jedes Jahr rund hunderttausend Kubikmeter Sand an, um den Strand in der Stadt zu retten. Und das schon seit 30 Jahren. Die Metropole kostet diese Aktion rund eine Million Euro pro Jahr. Aber ohne das Geld wäre der Strand von Barcelona längst verschwunden. Insgesamt hat die spanische Regierung seit 2014 für Reparaturen an der Küste in ihrem Land rund 125 Millionen Euro ausgegeben.

"Man kann ganze Küstenstreifen mit enormen Mengen Sand rekonstruieren. In den Niederlanden zum Beispiel mit dem Sandmotor-Projekt: Da liegt jetzt eine aufgeschüttete Sandbank vor der niederländischen Küste." Javier Benavente, Meeresbiologe an der Universität von Cadiz

Die Küste und die Rolle des Tourismus

Kein Wunder, dass manchen Ländern ihr Strand viel Geld wert ist. In Griechenland macht der Küstentourismus immerhin 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, sagt Seraphim Poulos von der Nationalen und Kapodistrias-Universität in Athen. In Spanien sind es immerhin noch 15 Prozent und in der Türkei 12 Prozent, die die Touristen zur gesamtwirtschaftlichen Leistung des Landes beitragen.

Küstenerosion und die Forderungen, was zu tun ist

Eigentlich gibt es schon längst gesetzliche Bestimmungen und Übereinkommen, die die Küstenregionen schützen sollen. Das sogenannte Barcelona-Übereinkommen aus dem Jahr 2008 ist eines davon. 21 Anrainerländer haben den Aktionsplan unterzeichnet. Der Erhalt eines guten Umweltzustandes und ein integriertes Küstenzonenmanagement sind darin zentrale Punkte. Doch was ein "Integriertes Krisenmanagement" genau bedeutet, definiert jedes Land anders.

Der Meeresbiologe Javier Benavente von der Universität Cadiz hat eine klare Vorstellung, wie man Erosion bremsen und ihre Folgen lindern könnte.

"Wenn man eingreift, muss das keine Katastrophe sein. Die natürliche Küstenlandschaft bewegt sich, aber sie verschwindet nicht. Als Erstes muss man natürlich das Küstengesetz einhalten, das vorschreibt, dass vom Strand landeinwärts mindestens 500 Meter in öffentlichem Besitz und unbebaut bleiben müssen." Javier Benavente, Meeresbiologe an der Universität Cadiz

Mit der Einhaltung des Küstengesetzes hapert es allerdings. Zu groß ist die Profitgier, Hotelanlagen und Ferienhäuser nicht doch ganz nah an die Küste zu bauen. Ein Meerblick wird schließlich gut bezahlt.

Umdenken: Spanischer Bürgermeister geht mit gutem Beispiel voran

Dass ein Umdenken stattfindet, hat Álex Ruiz im Januar 2020 bewiesen. Ruiz ist Bürgermeister der Gemeinde Bellreguard bei Valencia. Nach dem Unwetter "Gloria" hat er ein Zeichen gesetzt.

"Anstatt die Strandpromenade wieder so zu herzurichten, wie sie war, haben wir sie sozusagen zerschnitten. Wir haben eine Kurve herausgeschnitten und den Weg begradigt. Und da, wo die Kurve war, da liegt jetzt wieder Sand. Damit geben wir dem Meer zurück, was ihm gehört." Álex Ruiz, Bürgermeister der Gemeinde Bellreguard bei Valencia

Experte mahnt zu mehr Klimaschutz gegen Küstenerosion

Auch Wolfgang Cramer, der am Mittelmeer-Institut für Biodiversität und marine und kontinentale Ökologie in Aix-en-Provence forscht, mahnt, im Sinne des Klimaschutzes zu handeln.