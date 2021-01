Das Stethoskop Der Einstieg in die Gerätemedizin

Das erste Stethoskop war nichts anderes als eine Rolle Papier. Im Jahr 1816 hatte René Laennec, ein Arzt aus Paris, die Idee, diese als Untersuchungsinstrument zu benutzen. Der Einfall kam ihm, als er eine übergewichtige Frau mit Herzproblemen untersuchen sollte. Laennec hielt es für unpassend, sein Ohr an die Brust der Dame zu halten, wie es damals für das Abhören der Herztöne üblich war. Also bastelte er das Rohr aus Papier und hielt das eine Ende des Rohrs an den Brustkorb der Frau und das andere Ende an sein Ohr. Und tatsächlich: Es funktionierte. Laennec konnte die Herztöne der Frau gut hören.