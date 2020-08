Versprecher: Wenn Peinliches zum Vorschwein kommt

Wörter werden vertauscht, Silben und Laute wechseln ihren Platz und so kommt es zu so wunderschönen Wort- und Satzneuschöpfungen wie "Gebrecherverhirne" statt "Verbrechergehirne" oder "À prapa Popo" für "À propos Papa".



Wenn man so einen Versprecher korrigieren will, wird es manchmal sogar noch schlimmer, wie zum Beispiel bei Edmund Stoiber:



"Dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Lot, in die gludernde Flut ... in die lodernde Flut! Wenn ich das sagen darf."