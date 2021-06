Speichermedien Eine kurze Chronik

Er nutzte diese Technologie, um die Volkszählung von 1890 in nur einem Jahr abzuschließen, was eine erhebliche Beschleunigung des Vorgangs bedeutete. Denn zuvor hatte die Volkszählung von 1880 sieben Jahre lang gedauert.

Der Z1 speichert mit Lochstreifen

Einen etwas einfacheren Grund für seine technische Innovation als die Durchführung einer Volkszählung hatte in den 1930er-Jahren der Computer-Pionier Konrad Zuse : Der Ingenieurstudent soll seinen "Z1" schlicht und einfach aus Rechenfaulheit erdacht haben – ein mechanischer Rechner, der bereits mit binären Zahlen, also Nullen und Einsen, operierte. Die aus Blechteilen zusammengebastelte Maschine speicherte das Computer-Programm auf Lochstreifen ab.

Magnetband: Zuverlässigkeit, die immer noch zu überzeugen weiß

Das Magnetband begann in den 1930er-Jahren seinen Siegeszug als Medium für Tonaufnahmen. Im Jahr 1951 führte UNIVAC dann aber Bandlaufwerke für Computer ein. Das Band war daraufhin viele Jahre lang ein Hauptpfeiler der Speicherung. Bestehend aus einer dünnen, magnetisierbaren Beschichtung auf einem langen, schmalen Streifen aus Kunststofffolie ist es sogar noch in Benutzung – unter anderem dank seiner Zuverlässigkeit und seiner niedrigen Kosten. Schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts konnte man mit einem Magnetband Informationen von circa 10.000 Lochkarten speichern.

RAMAC 350 ermöglicht flexiblen Datenzugriff

Heute können wir uns kaum mehr vorstellen, ein Speichermedium zu benutzen, bei dem man, um den gewünschten Datensatz zu finden, mit dem ersten beginnen und dann der Reihe nach alle durchgehen muss. Dementsprechend ist ein Hochgeschwindigkeitsspeicher mit wahlfreiem Zugriff, der Informationen aus dem Speicher holt, ohne sie der Reihe nach zu durchforsten, für die Art und Weise, wie wir Computer heute nutzen, unerlässlich. IBMs RAMAC-350-Festplatte war der Vorreiter für diese Fähigkeit und wurde im Jahr 1956 vorgestellt . Die Speichereinheit konnte Daten in der Größenmenge von etwa 62.500 Lochkarten aufnehmen – in etwa 3,75 Megabyte. Seitdem ist die Speicherung auf magnetischen Festplatten ein Dauerbrenner.

Billige Alternative: die Diskette

Auch wenn magnetische Festplatten die Datenspeicherung grundlegend veränderten, waren sie zunächst ziemlich groß und teuer. Für PCs brauchte man eine Alternative: die "floppy disk" oder Diskette. In den 1970er- und 1980er-Jahren waren Disketten das primäre Speichermedium für PC und Textverarbeitungsprogramme. Sie wurden zum Standard für den Vertrieb von Software.

Die CD verdrängt die Diskette

Heute noch in Gebrauch: USB-Stick

Klein, handlich und ausgestattet mit einem Flash-Speicher – so kam schließlich 1996 der USB-Stick daher und prägte ab den 2000ern den Speichermedienmarkt nachhaltig. Fast 30 Jahre später nutzen wir ihn immer noch, ob im Haushalt oder Büro. Die Speicherkapazität des USB-Sticks hat sich von anfänglich gerade mal acht Megabyte auf mittlerweile bis zu zwei Terabyte gesteigert.

Doch auch USB-Stick und Festplatte scheinen den heutigen Anforderungen nicht vollends zu genügen. Deshalb wird stets an neuen Technologien geforscht, die nicht nur höhere Speicherkapazitäten, sondern auch länger anhaltende Datensicherheit möglich machen sollen. Dass dabei schon mal als Weltsensation gefeiert wird, was sich später auf dem Markt als nicht durchsetzungsfähig erweist, gehört da zur Tagesordnung. So geschehen zum Beispiel beim Datenspeicher-Tesafilm, der im Jahr 1998 vorgestellt und bereits zum Nachfolger der Festplatte deklariert wurde.