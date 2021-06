Molekül-Datenspeicher Langfristige Daten-Archivierung mit Molekülen

Für die aktuell genutzten, teils jahrzehntealten Speicherkonzepte stellt das Digitalzeitalter allein schon mit seinen stets anwachsenden Datenmengen eine große Herausforderung dar. Ein Team um den Chemiker Michael J. Fink und Prof. George M. Whitesides vom Department of Chemistry and Chemical Biology der Harvard University forscht bereits seit einigen Jahren am Problem der zeitgemäßen Datenaufbewahrung – und zwar mit dem Fokus auf Molekülspeichern. Das Ziel ist dabei vor allem die Entwicklung eines beständigen Speichermediums, das mit geringem Aufwand lager- und bei Bedarf schnell lesbar ist.

Informationen per Tintenstrahldrucker

Die Speichertechnik der Forscher, das bereits 2019 vorgestellt wurde, funktioniert wie folgt: Ganz grundsätzlich bringen die Forscher zunächst unterscheidbare Moleküle auf einer Trägeroberfläche auf. Mittels einer Analysetechnologie werden die Moleküle dann beim Auslesen detektiert. Eine konkrete Methode dabei ist, Moleküle, die sich in ihrer Farbe unterscheiden, per Tintenstrahldrucker auf ein Polymerband zu schreiben.

Farbige Moleküle werden per Hochgeschwindigkeitskamera ausgelesen

Entscheidend für das darauffolgende Auslesen per Hochgeschwindigkeitskamera ist zunächst: Druckt man beispielsweise ein blaues Molekül, lässt danach eine Leerstelle und schließt dann wieder mit einem blauen Molekül an, werden die Moleküle später als Einsen und die Leerstelle als Null ausgelesen: 1-0-1. Dem Binärsystem folgend wird dies nun auch mit andersfarbigen Molekülen an derselben Stelle vollzogen, was wiederum Platz spart: