Weder Diskette noch Festplatte Innovativ speichern per Antiferromagnet

Speichermedien: Antiferromagneten sind schneller und weniger störungsanfällig

Antiferromagneten, wie zum Beispiel Nickel(II)-oxid, haben unter anderem den Vorteil, dass sie nicht so stark von störenden Magnetfeldern beeinflusst werden können; sie sind also robustere Informationsspeicher. Darüber hinaus ließe sich mit ihnen ein Speichermedium herstellen, das sehr schnell ist: Ein antiferromagnetischer Speicher könnte potenziell bei Terahertz-Frequenzen arbeiten, was um mehrere Größenordnungen schneller ist als konventionelle Speicher, die auf Ferromagneten basieren.

Der Speicher funktioniert ähnlich wie herkömmliche Flash-Speicher

Eine Forschergruppe um Denys Makarov vom Helmholtz-Zentrum in Dresden untersuchte die Möglichkeiten von Antiferromagneten für die Verbraucher- und Industrieelektronik anhand Chrom(III)-oxid. Dabei zeigte das Team, dass durch unterschiedlich starke Spannungsimpulse Bits von Einsen und Nullen in das neue Speichermedium eingeschrieben werden können. Das macht den gesamten Speicher energieeffizient, da im Inneren kein elektrischer Strom fließt. Denys Makarov beschreibt den Vorgang wie folgt:

"Der Speicher funktioniert ganz ähnlich, wie wir es von herkömmlichen Flash-Speichern kennen. Man legt unterschiedlich starke Spannungsimpulse an, um Bits (Einsen und Nullen) in das Speichermedium zu schreiben, und liest die gespeicherten Informationen dann elektrisch aus. Im Prinzip ist der einzige Unterschied, dass wir ein anderes Aufzeichnungsmedium verwenden – magnetisch aktives antiferromagnetisches Material."

Aus ihren Untersuchungen wissen die Wissenschaftler zwar, dass auf die Speicherzellen in der Folge Tausende Male zugegriffen werden kann, zur generellen Kapazität und Haltbarkeit des Speichermediums hingegen wird noch intensiv geforscht. In Anbetracht der Tatsache, dass Chrom(III)-oxid jedoch ein sehr stabiles Oxid ist, geht Denys Makarov davon aus, dass das Speichermedium wiederverwendet werden könnte. Ein geeigneter Wiederaufbereitungsprozess ist noch nicht entsprechend geprüft.

Interesse von Halbleiterherstellern für die neue Speichertechnologie

Insgesamt scheinen die Eigenschaften antiferromagnetischer Materialien zu überzeugen. Aktuell findet intensive Entwicklungarbeit statt, durch die sich vielleicht schon in naher Zukunft herausstellen wird, welches antiferromagnetische Material am Ende das Rennen um das Speichermedium der Zukunft gewinnen kann. Mehrere Teams aus den USA arbeiten bereits an Lösungen für Speicheranwendungen mit verschiedenen Oxiden wie Chrom oder Bismutferrit. Konkretes Interesse an einer solchen Technologie gibt es zum Beispiel vonseiten des Halbleiterherstellers Intel.