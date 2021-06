Optischer Nano-Speicher 100 Millionen Songs auf einer Disc

Dabei handelt es sich um einen Verbundwerkstoff, der aus Graphenoxid-Flocken und spezifischen Nanopartikeln besteht. Einfach erklärt, können die Forscher in das Nanokomposit mithilfe eines Lasers optische Datenbits mit einer Größe von circa 50 Nanometern schreiben – 0,1 Prozent des Durchmessers eines menschlichen Haars – und diese dann in der Folge auch auslesen. Datenbits sind kleinste Informationseinheiten und können die Werte Null oder Eins annehmen.

100 Millionen Songs auf einer Disc

Im Vergleich zu konventionellen optischen Speichern ist der zentrale Vorteil der neuen Methode die wesentlich höhere Datenspeicherkapazität: Auf einer Disc von der Größe einer Standard-DVD könnten so annähernd 700 Terabyte Daten Platz finden – also schätzungsweise 100 Millionen Songs. Simone Lamon von University of Shanghai for Science and Technology und Ko-Autor der Studie ordnet die Technologie wie folgt ein: