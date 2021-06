Brandgefährlich Vorsicht bei Parfum, Medikamenten und Co.

Rote Haut durch Sellerie-Gemüse

Die auslösenden Stoffe sind in Blättern, Stängeln und Fruchtständen heimischer und exotischen Pflanzen enthalten, unter anderem im Riesen-Bärenklau, in der Weinraute, im Feigenbaum, in Bergamotten, in Pastinaken oder Sellerie. Bereits mit einer großen Mahlzeit von cirka 450 Gramm gekochtem Sellerie - so berichtet das Bundesinstitut für Risikobewertung - können so viel Furocumarine in den Körper gelangen, dass eine normal empfindliche Haut schon nach kurzzeitiger Sonnenbestrahlung mit sonnenbrandähnlichen Symptomen reagiert, die sehr lange anhalten können.