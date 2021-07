Obstbaumpflege Winter- oder Sommerschnitt?

Der Sommerschnitt kann das Wachstum eines starkwüchsigen Obstbaumes um bis zu vierzig Prozent verringern, so heißt es in einem euphorischen Internetartikel zum Thema. Das klingt, als wäre der Sommerschnitt die Lösung für alle Bäume, die sich im Nachhinein als zu groß für den Garten erweisen. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn wenn der Baum eine Höhe von sechs bis acht Meter erreicht hat und man ihn auf drei Meter zurückschneidet, hat das gehörige Nebenwirkungen zur Folge: