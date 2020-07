Insekten Mückenschutz nicht vergessen!

Sie können jede laue Nacht verderben: blutrünstige Stechmücken auf der Suche nach Nahrung. Der beste Schutz für drinnen ist genügend Distanz - dank Moskitonetzen. Was aber macht man am Lagerfeuer oder am Pool?

Noch die lauschige Abendluft am Urlaubsort genießen? Diese Freude kann einem schnell vergehen, wenn sirrende Plagegeister einen umschwirren. Ein luftiges Sommerkleidchen oder die kurzen Shorts sollte man sich da besser verkneifen. Auch wenn es schwer fällt: Bedecken Sie möglichst den ganzen Körper mit Kleidung. Hände und das Gesicht, die sich schwerlich verpacken lassen, sollten mit einem Insekten abweisenden Mittel eingecremt werden. Cremes sind günstiger als Sprays: Sie wirken besser und länger.

Auslandsreisen Präparate, die im Ausland im Handel sind, können Giftstoffe enthalten. Man kann auch nicht sicher sein, ob sie genügend Wirkstoff enthalten. Deswegen sollte man alles Nötige zum Schutz vor Mücken oder zur Behandlung von Stichen besser mitnehmen, anstatt es vor Ort einzukaufen. Das gilt besonders bei Fernreisen, etwa nach Afrika oder Asien.

Basilikum soll angeblich Mücken verscheuchen.

Bei einem Aufenthalt im Freien - zum Beispiel am Lagerfeuer oder beim Abendessen am Pool - können Insekten abweisende Verdampfer oder Aerosole aufgestellt werden. In den Zimmern helfen Verdampfer oder Stecker.

Reisetipps Chemie

Sprays & Verdampfer

Bio-Mittel

Vitamine

Hausmittel Chemie Chemische Mittel zum Auftragen auf die Haut wirken meist sehr gut. Sie enthalten allerdings chemische Wirkstoffe wie DEET oder DMP, auf die man allergisch reagieren kann. Deshalb sollte man ein Mittel vorher an einer Hautstelle - zum Beispiel in der Armbeuge - ausprobieren und einige Zeit abwarten, bevor man es großflächig aufträgt. Grundsätzlich sollte man alle unbedeckten Hautstellen und die Übergänge zur Kleidung gut eincremen. Eine Milch ist dabei meist praktischer, weil man sie automatisch besser einmassiert als eine dünnflüssige Lotion. Der Wirkstoffgehalt muss in Europa nicht sehr hoch liegen: 10 Prozent DEET reichen aus. In den Tropen oder Asien müssen es allerdings schon 30 bis 40 Prozent Wirkstoffgehalt sein, damit man von den Blutsaugern verschont bleibt. Sprays & Verdampfer In der Wohnung wirken Insektensprays zwar zuverlässig, aber auch sehr aggressiv. Das gleiche gilt für die Elektroverdampfer, die mit Duftplättchen gefüllt und in die Steckdose gesteckt werden. Über diese Plättchen geben sie ständig Insektengift ab. Sowohl Spray als auch Verdampfer können Pyrethroide enthalten, die Kopfschmerzen, Schwindel und Taubheitsgefühl auslösen können. Darüber hinaus können sich die chemischen Gifte monatelang in der Wohnung halten. Vor der Anwendung sollte man den Beipackzettel gründlich lesen. Die Verbraucherzentrale warnt: Verdampfer belasten den Organismus und sind für Allergiker und Kinder absolut ungeeignet. Bio-Mittel Unschädlich, dafür aber meist auch weniger wirksam, sind biologische Mittel zum Auftragen auf die Haut. Hauptwirkstoff sind ätherische Öle wie Zitrone, Zedernholz, Lavendel und Nelken. Das sind Gerüche, die Mücken nicht mögen. Die Anti-Mücken-Öle vertreiben lästige Plagegeister aber nur dann, wenn genügend andere Opfer zur Auswahl stehen: In diesem Fall bevorzugen Mücken denjenigen, der sich nicht mit einem biologischen Mittel eingerieben hat. Vitamine Das Gerücht hält sich hartnäckig: Die Einnahme von Vitamin-B1-Tabletten soll gegen Mückenstiche helfen. Bewiesen werden konnten das bisher nicht. Einige Anwender sind der Ansicht, dass Vitamin B1 den Körpergeruch so verändert, dass Mücken die Nasch-Lust vergeht. Stechen sie doch zu, soll angeblich mit B1-Tabletten der Stich weniger jucken. Auch diese Wirkung ist bisher nicht einwandfrei belegt. Hausmittel Auf Mückenlichter und Aromalampen kann man sich nicht verlassen: Vor allem im Freien verpufft die Wirkung schnell. 100 Prozent biologisch und ungefährlich sind zudem alte Hausmittel wie Basilikum, Tomatenpflanzen und eine mit Nelken gespickte Zitrone. Im Schlafzimmer sollen sie Schnaken fernhalten. Ihre Wirkung ist jedoch fraglich.

Schutz unterm Netz

Unter einem Moskitonetz schläft man gut geschützt.

Vor allem in Malariagebieten ist es grundsätzlich besser, sich am Abend in mückengeschützten oder in auf unter 20 Grad klimatisierten Räumen aufzuhalten. Wer morgens nicht völlig zerstochen aufwachen möchte, sollte seinen Schlafplatz mit einem Moskitonetz schützen.

Mücken mögen's feucht und warm

Erste Hilfe: Nach einem Stich ist es ratsam, die Stelle zu kühlen - zum Beispiel mit einer aufgeschnittenen Zwiebel oder Zitrone.

Bei Touren im Freien gilt die Regel, den Schlafplatz nie in der Nähe von Gewässern, Gräben oder Wassertonnen einzurichten. Denn Mücken mögen's feucht - und warm. Hier läuft die Nachwuchsproduktion der Stechinsekten auf Hochtouren.