Solar Orbiter Dem Sonnensturm entgegen

Am 10. Februar 2020 startete die Raumsonde Solar Orbiter an Bord einer Atlas V-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus ins All. Reiseziel: die Sonne. Seither ist sie unterwegs und hat in den Tagen um den 10. Februar erste Sonneneruptionen gefilmt.

Dabei hatte die Sonde rund 75 Millionen Kilometer Abstand von der Sonne, das entspricht dem halben Abstand von Erde und Sonne, und flog "hinter" der Sonne vorbei. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Gelegenheit, die Geräte des Teleskops zu testen, bevor Solar Orbiter seine entgültige Umlaufbahn erreicht.

Solar Orbiter fotografiert Sonneneruption

Dabei hatten sie Glück und konnten zufällig zwei Sonneneruptionen am 12. und 13. Februar 2021 aufzeichnen, so das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung im Mai 2021, das an der Mission von ESA und NASA beteiligt ist. Andere Teleskope haben die Eruptionen von anderen Blickwinkeln aus betrachtet, die Auswertung der Bilder hat schon begonnen.

Sonde bringt sofort neue Erkenntnisse

Schon Ende Mai 2020 kam die Raumsonde auf etwa 75 Millionen Kilometer Abstand an die Sonne heran. So nah, wie kein anderes Sonnen-Teleskop zuvor, jubelte die ESA. Das liegt aber auch an der genauen Bezeichnung, denn noch eine Raumsonde ist derzeit auf Annährungskurs an die Sonne: Die Parker Solar Probe der NASA war der Sonne schon deutlich näher, ist aber offiziell kein Teleskop.

Der europäische Solar Orbiter nutzte die Gelegenheit, seine Geräte auszupacken und erste Testbilder zu machen. Diese sind schon viel genauer als die irdischer Sonnenteleskope. Details ab 400 Kilometern Durchmesser wurden erkennbar.

Permanente Eruptionen auf der Sonne

Als "Lagerfeuer" bezeichnete Mini-Eruption in der Sonnenkorona, aufgenommen von Solar Orbiter. Links unten die Erde zum Vergleich. Und dabei entdeckten die ESA-Forscher, dass die Sonne noch unruhiger ist als gedacht: In ihrer oberen Atmosphäre, in der eine Temperatur von etwa einer Million Grad herrscht, flackern offenbar permanent "Lagerfeuer", wie das Projektteam die Eruptionen taufte. Ihre Größe beträgt nur ein Millionstel bis Milliardstel der Eruptionen, die von der Erde aus zu beobachten sind. Dafür scheint es aber in der Sonnen-Korona beständig zu flackern.

Rätsel der Heliosphäre

Solar Orbiter soll die Sonne und die innere Heliosphäre erforschen, die die Sonne umgibt. In diesem Bereich haben das Magnetfeld und die geladenen Teilchen des Sonnenwinds großen Einfluss auf das Weltraumwetter. Astronomen interessiert daher brennend, wie die Sonne die Heliosphäre erzeugt und beeinflusst. Ziel der Mission von Solar Orbiter ist es, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Von der Erde aus lassen sich die Vorgänge in der Heliosphäre nicht beobachten. Und genau aus diesem Grund schickt die Europäische Weltraumagentur ESA die Raumsonde zur Sonne, um sie und ihre Umgebung aus der Nähe erforschen zu können.

Mit Schwung an die Pole der Sonne

Der Solar Orbiter bei Vorbereitungen für einen Rütteltest im Februar 2019 in Ottobrunn bei München. Der Flug von Solar Orbiter zur Sonne wird voraussichtlich rund zwei Jahre dauern. Auf ihrem langen Weg nutzt die Sonde mehrmals die Gravitation von Erde und Venus, um Schwung zu holen. Bei diesen sogenannten Swing-by-Manövern erhöht sie neben der Geschwindigkeit auch die Neigung ihrer Umlaufbahn zum Sonnenäquator. Beim Missionsende sieben Jahre nach dem Start soll die Neigung bis zu 24 Grad betragen. Falls Solar Orbiter darüber hinaus funktionieren sollte, sind bis zu 33 Grad geplant. Aufgrund der Neigung werden die Instrumente von Solar Orbiter Bereiche der Sonnenoberfläche in den Blick nehmen können, die von der Erde aus nicht zu sehen sind. Das gilt zum Beispiel für die Pole der Sonne.

Solar Orbiter wird eine sehr elliptische Umlaufbahn haben. Am sonnenfernsten Punkt, dem Aphel, wird die Sonde rund 180 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt sein. Wenn sie der Sonne am nächsten ist, am Perihel, beträgt die Distanz nur knapp 42 Millionen Kilometer. So nah kommt nicht einmal Merkur, der innerste Planet des Sonnensystems, der Sonne.

Solar Orbiter beginnt Beobachtungen im Anflug auf die Sonne

Bereits während des Flugs zur Sonne beginnen einige Instrumente an Bord mit ihren wissenschaftlichen Messungen. Die übrigen kommen zum Einsatz, wenn die Sonde den Orbit um die Sonne erreicht hat. Damit die Strahlung der Sonne die technischen Geräte nicht beschädigt, hat Solar Orbiter einen Hitzeschild. Neun der insgesamt zehn Instrumente an Bord stammen ganz oder zum Teil von den Mitgliedsstaaten der ESA. Das verbliebene zehnte Messgerät kommt von der US-Weltraumagentur NASA. Die einzelnen Instrumente haben unterschiedliche Aufgaben: Sie erforschen beispielsweise die Eigenschaften der Ionen und Elektronen des Sonnenwinds, vermessen das Magnetfeld der Heliosphäre und machen Bilder von einzelnen Schichten der Sonnenatmosphäre.