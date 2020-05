Zecken So schützen Sie sich vor Zecken

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Zecken auf hohen Bäumen sitzen und sich, wenn ein Mensch darunter durchgeht, gezielt auf diesen hinabstürzen. In der Tat haben Zecken sogar so etwas wie Höhenangst. Sie klettern selten über eine Höhe von einem Meter über den Boden hinaus. Sie lauern im Gras, im Gebüsch oder im Unterholz. Auch stürzen sie sich nicht auf ihre Opfer, sondern lassen sich einfach von diesen mitschleppen - wenn ihnen jemand nahe genug kommt. Ob sich eine geeignete Futterquelle nähert, erkennen sie mit den "Fußspitzen" an der abgestrahlten Körperwärme und an dem in der Atemluft enthaltenen Kohlendioxid.

Auf der Suche nach einem dunklen Ort

Ein kleines Mädchen streift durch die Natur: ein leichtes Opfer für Zecken.

Besonders gefährdet ist, wer sich mit unbekleideten Beinen, Armen und Oberkörper in gefährliches Terrain begibt - das heißt: im Gras liegt, im Gebüsch nach Brombeeren sucht oder beim Waldlauf durch das Unterholz joggt. Aber auch mit langer Kleidung kann man sich eine Zecke einfangen. Das bisschen Haut zwischen Hosenbein und Socke reicht der Zecke, um sich festzuhaken. In der Regel krabbeln die kleinen Blutsauger dann unter der Kleidung an einen warmen, dunklen Ort und bohren dort ihr Beißwerkzeug schmerzlos in die Haut. Der Speichel der Zecke enthält ein Sekret, das den Juckreiz unterdrückt. Mehr als die Hälfte aller Zeckenstiche, die am ganzen Körper auftreten können, bleiben unbemerkt.